تعرف علي سبب استبعاد فيريرا التعاقد مع نجم إنبي



فيريرا فيريرا



كشف مصدر مسؤول بالزمالك، اليوم الأحد، عن آخر تطورات المفاوضات مع مصطفى شلبي، لاعب إنبي، الذي دخل حسابات النادي الأبيض في الفترة الأخيرة.



وقال المصدر لـ"كووورة": "مصطفى شلبي كان مرشحا بقوة للانضمام لصفوف الزمالك، و(المدرب) فيريرا يتابعه منذ شهور، لكنه تحفظ مؤخرا على التعاقد معه".



وأضاف: "طلب فيريرا من مسؤولي الزمالك عدم التسرع في حسم الصفقة، بسبب تراجع أداء اللاعب في الفترة الأخيرة".

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وأتم: "فيريرا يفضل التعاقد مع لاعب صاحب مستوى ثابت، لتعويض رحيل أشرف بن شرقي، ويرى أنه يوجد في صفوف الزمالك، حاليا، لاعبون يمتلكون إمكانيات مشابهة لمصطفى شلبي، لذا طلب عدم التسرع في ضمه".