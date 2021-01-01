تعرف علي سبب استبعاد فيريرا التعاقد مع نجم إنبي

كشف مصدر مسؤول بالزمالك، اليوم الأحد، عن آخر تطورات المفاوضات مع مصطفى شلبي، لاعب إنبي، الذي دخل حسابات النادي الأبيض في الفترة الأخيرة.
وقال المصدر لـ"كووورة": "مصطفى شلبي كان مرشحا بقوة للانضمام لصفوف الزمالك، و(المدرب) فيريرا يتابعه منذ شهور، لكنه تحفظ مؤخرا على التعاقد معه".
وأضاف: "طلب فيريرا من مسؤولي الزمالك عدم التسرع في حسم الصفقة، بسبب تراجع أداء اللاعب في الفترة الأخيرة".
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