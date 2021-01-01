السيسي يقرر تغير قائد القوات الجوية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين اللواء طيار محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر، قائدا للقوات الجوية خلفا للفريق محمد عباس حلمي.
واللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد من مواليد مارس 1966، وتخرج فى الكلية الجوية عام 1987، حيث تدرج فى كافة المناصب الحتمية داخل القوات الجوية، وصولا لمنصب رئيس أركان القوات الجوية.
حصل قائد القوات الجوية الجديد على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وفرقة قادة الأسراب الجوية، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!