أحذر منها.. 6 أسباب تؤدى إلى انفجار أجهزة التكييف

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صورة الخبر: حريق أجهزة التكييف
حريق أجهزة التكييف


أجهزة التكييف مثلما لها فوائد فى ترطيب الجو وتخفيض درجات الحرارة، فإنها أيضا لها خطورة يجب على الجميع الحذر والوقاية منها بكل السبل الممكنة حتى يمر الصيف بسلام على الجميع.

أضرار التكييف تتمثل فى أسباب عديدة من الممكن أن تؤدى إلى انفجاره فى أى وقت ومن ثم اشتعال الحرائق فى الوحدات السكنية أو غيرها من المحلات أو الشركات أو غيرها.

ولذا، يجب الانتباه إلى تلك الأسباب التى تؤدى إلى انفجار التكييف جيدا والعمل على تفاديها منعا لحدوث حرائق لا قدر الله من الممكن أن تؤدى إلى الإصابة أو ربما أن يفقد أحد حياته.

وفى هذا الصدد، هناك عدة أسباب ذكرها خبراء التكييف فى العالم لانفجار تلك الأجهزة، وذكرها موقعا abcnews وhunker، وهى:

أسباب انفجار أجهزة التكييف
إهمال إجراء الصيانة لـ التكييف بشكل دورى ومستمر كل شهر

اتصال جهاز المكيف بمصدر كهربائى غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

عدم تنظيف جهاز التكييف كل أسبوعين، ما يؤدى إلى تراكم الملوثات والتى بدورها تكون سببا من أسباب الانفجار
تسريب مركب التبريد leakage، ونسيان البعض فصل التيار الكهربائى عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائى.

من الممكن أن يتعرض السلك الانصهارى داخل أجهزة التكييف للاحتراق، بسبب التحميل الزائدما يؤدى فى النهاية إلى الانفجار.

طول مدة تشغيل التكييف أيضا، تزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز، أو تعرضه إلى عطل ميكانيكى يؤدى فى النهاية إلى نشوب حريق.

المصدر: mobtada

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