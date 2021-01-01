الأرصاد للمواطنين: تجنبوا أشعة الشمس| فيديو



تجنبوا أشعة الشمس تجنبوا أشعة الشمس





أكدت الدكتورة منار غانم، مدير المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بشهر أغسطس، هو ذروة فصل الصيف نظرا للارتفاعات الكبيرة بنسبة الرطوبة على مدار اليوم، نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي مما يؤدي لارتفاعات بنسبة الرطوبة على الرغم أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.





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وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذ الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الرطوبة تتجاوز الـ 95% على المناطق الساحلية بينما تصل الرطوبة نحو 85% على القاهرة، وأيضا في فترات الليل يوجد ارتفاع بنسب الرطوبة.وتابعت مدير المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بنهايات هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم، سترتفع درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين، ناصحة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.جيدة التهويةوأشارت منار غانم إلى أنه لا بد من التواجد بالأماكن جيدة التهوية، وشرب الماء بكثرة.