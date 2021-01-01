

أرز بالكبدة والخضروات أرز بالكبدة والخضروات



يمكن تقديم طبق أرز بالكبدة والخضروات على مائدة الغداء كوجبة متكاملة دون الحاجة لإعداد أصناف المتعددة فى أيام الحر الشديد فى الصيف



نقدم لكم طريقة عمل أرز بالكبدة والخضروات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير أرز بالكبدة والخضروات

أرز

كبدة

كوسة

جزر

قرع

بطاطس

بصل

ثوم

كرات

كرفس

خل

ملح فلفل أسود

زيت

كزبرة خضراء

زبدة

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طريقة عمل أرز بالكبدة والخضرواتاسلقي شرائح الكبدة في ماء مغلي به خل حتى تبيض الكبدة و قطعي البصل و الكرات مكعبات وضعيها في طاسة بها زيت على النار مع فلفل حارأضيفي مكعبات الكبدة والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم ثم قطعي البطاطس والجزر والقرع والكوسة مكعبات صغيرة وشوحيها في طاسة اخرى بها زيت ساخن و أضيفي الخضروات المقلية على الكبدة وقلبيها جيدااسلقي الأرز في إناء به ماء مغلي وزبدة وملح وفلفل أسود كما يمكنك عمل الأرز المفلفل بدلا من المسلوق بتحميره فى الزبدة وإضافة الماء حتى النضج ثم ضعي كمية مناسبة لكل فرد من الـ أرز بالكبدة والخضروات وبالهنا.