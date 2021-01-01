وصفات سريعة لتبييض الأسنان بأقل مجهود



وصفات سريعة لتبييض الأسنان وصفات سريعة لتبييض الأسنان



هل تبحثين عن وصفة سريعة لتبيض الأسنان دون الخضوع لجلسات تبييض الأسنان باهظة الثمن، إليك 6 وصفات سريعة يمكنك تجربتها لتبييض الأسنان يقدمها موقع برايت سايد يمكنك تجربتها



1. الزنجبيل والملح



طريقة الاستخدام: تطحن قطعة صغيرة من الزنجبيل ، و تؤخذ ربع ملعقة صغيرة من الملح وأضفيها إلى الزنجبيل.



قطعي شريحة من الليمون ، ووأضفيه إلى خليط الجنزبيل جيدًا مرة أخرى. وضعيه بفرشاة أسنان.

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2. ملح ابسومطريقة الاستخدام: اخلطي الملح والماء في أجزاء متساوية. قلبي حتى يذوب الملح تمامًا. ضعي الخليط على أسنانك بفرشاة أسنان. يمكنك أيضًا الغرغرة بها ثم شطف فمك بالماء النظيف.3. أوراق النيمطريقة الاستخدام: احضري أوراق النيم في وعاء من الماء حتى تغلي. قم بتصفيته حتى يصبح السائل نظيفًا. دعيها تبرد وتغرغر بالمحلول الناتج.4. أوراق النعناع وزيت جوز الهندطريقة الاستخدام: اطحني الأوراق وأضفيها إلى زيت جوز الهند و اخلطي جيدا وضعي الخليط على أسنانك بفرشاة أسنان. لا تستخدمي الكثير من النعناع ، 3-5 أوراق تعد كافية.5. بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبزطريقة الاستخدام: امزجي صودا الخبز مع بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 1: 2. قلبي حتى تتشكل عجينة.نظفي أسنانك برفق بهذا الخليط ثم اشطفي فمك بكمية كبيرة من الماء.6. مسحوق الكاكاوطريقة الاستخدام: امزجي مسحوق الكاكاو مع زيت جوز الهند أو الماء. قلبهم في عجينة اغسلي أسنانك كالمعتاد بهذا الخليط