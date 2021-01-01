وصفات سريعة لتبييض الأسنان بأقل مجهود

وصفات سريعة لتبييض الأسنان
هل تبحثين عن وصفة سريعة لتبيض الأسنان دون الخضوع لجلسات تبييض الأسنان باهظة الثمن، إليك 6 وصفات سريعة يمكنك تجربتها لتبييض الأسنان يقدمها موقع برايت سايد يمكنك تجربتها
1. الزنجبيل والملح
طريقة الاستخدام: تطحن قطعة صغيرة من الزنجبيل ، و تؤخذ ربع ملعقة صغيرة من الملح وأضفيها إلى الزنجبيل.
قطعي شريحة من الليمون ، ووأضفيه إلى خليط الجنزبيل جيدًا مرة أخرى. وضعيه بفرشاة أسنان.
2. ملح ابسوم
طريقة الاستخدام: اخلطي الملح والماء في أجزاء متساوية. قلبي حتى يذوب الملح تمامًا. ضعي الخليط على أسنانك بفرشاة أسنان. يمكنك أيضًا الغرغرة بها ثم شطف فمك بالماء النظيف.
3. أوراق النيم
طريقة الاستخدام: احضري أوراق النيم في وعاء من الماء حتى تغلي. قم بتصفيته حتى يصبح السائل نظيفًا. دعيها تبرد وتغرغر بالمحلول الناتج.
4. أوراق النعناع وزيت جوز الهند
طريقة الاستخدام: اطحني الأوراق وأضفيها إلى زيت جوز الهند و اخلطي جيدا وضعي الخليط على أسنانك بفرشاة أسنان. لا تستخدمي الكثير من النعناع ، 3-5 أوراق تعد كافية.
5. بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز
طريقة الاستخدام: امزجي صودا الخبز مع بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 1: 2. قلبي حتى تتشكل عجينة.
نظفي أسنانك برفق بهذا الخليط ثم اشطفي فمك بكمية كبيرة من الماء.
6. مسحوق الكاكاو
طريقة الاستخدام: امزجي مسحوق الكاكاو مع زيت جوز الهند أو الماء. قلبهم في عجينة اغسلي أسنانك كالمعتاد بهذا الخليط
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