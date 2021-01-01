شاهد .. أول فيديو للحظة اندلاع حريق كنيسة أبو سيفين



حريق كنيسة أبو سيفين حريق كنيسة أبو سيفين

وجه الإعلامي محمد الباز كلمة عزاء إلى أسر شهداء حريق كنيسة ابو سيفين بإمبابة، قائلا "نطلب من الله أن يلهمهم القدرة علي الصبر .. ونتمني للمصابين أيضا أن يمن الله عليهم بالشفاء".



واضاف "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن اليوم هو يوم حزين علي مصر ولا شك في ذلك علي الإطلاق، موضحا أن مصر تفقد 41 شهيدا من أبنائها وهم شهداء بمنطق الإنسانية والأديان.



وعرض الباز فيديو يعرض لحظة حريق كنيسة ابو سيفين بإمبابة، معلقا بكلمات حزينة علي شهداء الوطن الذين راحوا ضحية هذا الحريق.