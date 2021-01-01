في ربع نهائي كأس مصر .. الأهلي يضرب موعدًا مع المقاولون العرب



الأهلي يضرب موعدًا مع المقاولون العرب الأهلي يضرب موعدًا مع المقاولون العرب



تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما تجاوز نظيره مصر المقاصة، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.



الأهلي يضرب موعدًا مع المقاولون العرب

ويضرب الأهلي موعدًا مع فريق المقاولون العرب، في إطار دور الـ 8 بطولة كأس مصر، ولم يعلن اتحاد الكرة عن موعد الأدوار المقبلة من مسابقة الكأس حتى الآن.



فيما تفوق المقاولون العرب على نظيره فريق الجونة، بنتيجة 2-0، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس مصر.

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