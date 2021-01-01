فيديو .. النائب العام يُعاين موقع حادث كنيسة المنيرة

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صورة الخبر: النائب العام
النائب العام


عاينت النيابة العامة موقع حادث كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين بإمبابة، حيث انتهت من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق.

النائب العام يُعاين موقع الحادث
وذكرت النيابة العامة، في بيان، اليوم الأحد، أن فريق التحقيق بقيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي انتقلوا برفقة الطبيب الشرعي، وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة.

وأضافت النيابة العامة، أنه تم التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها، حيث أنه حتَّى هذه الساعة توفي من جرَّاء الحادث 41 شخصًا، وأصيب 16، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

حادث حريق كنيسة المنيرة
وتابعت النيابة، أنها انتهت من سؤال 14 مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، مضيفة أن شهود العيان بموقع الحادث أوضحوا أن سبب الحريق ماسٌّ كهرُبائي بجهاز لتوليد الكهرُباء، حيث ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.

المصدر: cairo24

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