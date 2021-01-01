شاي الماتشا .. مشروب سحري لو عايز تخس



شاي الماتشا شاي الماتشا



الماتشا هي نوع من انواع الشاي أصلها من أسيا ويعد من أجود أنواع النباتات في اليابان وأكثرها شيوعاً لفوائده المتعدده..



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول الماتشا وفقا لموقع هيلثى.



فوائد شاي الماتشا للتنحيف ..

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يعمل شاي الماتشا على تحسين نزول الوزن حيث انه يسرع عملية الايض في الجسم ويزيد من الطاقة المستهلكة وبالتالي يزيد من حرقالدهون بشكل كبير ونتائج مضمونه، كما وينظم مستويات الكوليسترول..فوائد شاي الماتشا للشعر ..يزيد من قوة الشعر وأيضاً يحوي على مضادات أكسدة ومعادن مفيدة لفروة الرأس فتجعل الشعر صحياً ولامعاًويزيد سرعة نمو الشعر ويمنع تساقطه..فوائد شاي الماتشا للبشرة ..يعمل على تفتيح البشرة بدرجة كبيرةيستخدم كمقشر لأنه يزيل الخلايا لميتة في الجلدكما انه يعالج البشرة الدهنية ويقلل من الزيوت الزائدة فيها و يحارب الماتشا حب الشباب والحبوب ويقلل احمرار الجلد لاحتوائه علىمضادات الالتهاب.ومن فوائد شاي الماتشا ايضاً:1ينظف الجسم من السموم والمعادن الثقيلة بشكل طبيعي.2يحسن المزاج ويقوي الذاكرة ويحسن القدرة على التركيز.3يزيد من طاقة الجسم ويزيد من قدرة الجسم على التحمل حيث كان اليابانين يستخدموه قبل المعارك.4يستخدم شاي الماتشا للاسترخاء والتأمل وذلك لاحتوائه على حمض اميني يحث على الاسترخاء دون النعاس.5يحتوي الماتشا على بروتين وحديد ومعادن آخرى تقوي جهاز المناعة والقضاء على الفيروسات في الجسم.