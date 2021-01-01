فيديو .. شهود العيان يكشفون تفاصيل حادث حريق كنيسة أبو سيفين



حريق كنيسة أبو سيفين حريق كنيسة أبو سيفين



اندلع حريق في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، وهرعت قواتُ الحمايةِ المدنيةِ للسيطرة عليه.



وكشفت وزارة الصحة عن نقل خمس وخمسين إصابة إلى المستشفيات بينما أشارت إلى أنه يتم حصر عدد الوفيات.



من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطوراتِ الحادث، ووجه كافةَ أجهزةِ ومؤسساتِ الدولة المعنية باتخاذ كلِ الإجراءات اللازمة، وبشكلٍ فوري للتعامل معه وآثاره وتقديمِ كافةِ أوجه الرعايةِ الصحية للمصابين.

قد يعجبك أيضا...

وكشف عدد من شهود العيان لقناة "الغد"، تفاصيل نشوب الحريق، حيث قال رمضان حسين:"الحادث لا يمت بصلة إلى فتنة طائفية وكلنا مسلمين ومسيحيين شركاء فى البلد وبنعزي أخواتنا الأقباط و نتمنى الشفاء لجميع المصابين".المسلمين بيساعدوا قبل المسيحيينوتابع حسين رمضان:" أنا كمسلم قلبا وقالبا مع إخواننا المسيحيين ولابد من الحفاظ على مصر، أنا ساكن في إمبابة والكنيسة توجد وسط كتلة سكنية وفي ناس مسلمين بيساعدوا قبل المسيحيين في بلدهم وهي مصر".وقال آخر:" نشكر وزارة ورجال الداخلية والإسعاف وقاموا بدورهم، و التيار الكهرباء فصل الساعة 10 صباحا والمولد عمل انفعال مع التكييف في الدور الثالث ونشب الحريق".