3 أخطاء تمنع نزول الكرش



الكرش الكرش





يعد الكرش من أكثر الأمور التى تزعج الرجال والنساء حيث أنها تجعل مظهرهم غير لائق ولا يستطيعون ارتداء الملابس بحرية.



كما أن الكرش يساهم فى زيادة احتمالات إصابة الإنسان بعدد كبير من الأمراض،، أشهرها مرض السكري وتراكم الدهون على الكبد وإجهاد القلب.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا لما ذكره موقع “eatthis” فإن هناك 3 عادات تمنع عملية التخلص من الكرش مهما التزم الإنسان بتقليل كمية الطعام.الجلوس طوال اليومقال دكتور جو هينسون، الباحث في جامعة ليستر، إن قضاء فترات طويلة في الجلوس لا يزيد الكرش فحسب بل يرفع احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والقلب.ووجد الباحث باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة مراقبة النشاط البدني أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الإنسان في الجلوس، كلما ارتفعت الدهون الداخلية وزاد الكرش .كان بالفعل حجم الكرش كبيرا بشكل خاص إذا كان الإنسان يجلس لفترات طويلة أو ينام عدد ساعات كبير جدا دون انقطاع وتساعد الرياضة فى الحد من أضرار هذه العادةقلة النوميؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم “7 ساعات للأصحاء” من إبطاء فقدان الوزن وتعرقل التخلص من الكرش.وكشف دكتور القلب والأوعية فيريند سومرزن مفاجأة مدوية وهى أن قلة النوم هى السر وراء ظهور الكرش حتى وإن كان الإنسان نحيفا ويتمتع بصحة جيدة.التدخينقد لا يتوقع البعض أن التدخين أحد أهم العوامل التى تتسبب فى كبر حجم الكرش ولكن كشفت دراسات متعددة أن التدخين يسبب زيادة الدهون الحشوية حيث تحفز بعض الهرمونات مثل الكورتيزول التي تزيد من ترسب الدهون في البطن وظهور الكرش.ويزيد التدخين كذلك من حجم الكرش لدى النساء أكثر من الرجال لأن النيكوتين له تأثير مضاد للإستروجين مما يؤدى لتجمع الدهون في منطقة البطن.