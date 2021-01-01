وزارة الداخلية تصدر بيانا بخصوص حريق كنيسة إمبابة



حريق كنيسة إمبابة حريق كنيسة إمبابة



أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانا بخصوص الحريق الذي نشب في كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.



وقالت الداخلية في بيانها: "تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة الـ9 صباحا من اليوم الموافق 14 أغسطس الجاري، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة".



وأضافت: "على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

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وأردف البيان: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".