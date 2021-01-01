شركة آبل ستبدل علبة AirPods بشحن USB-C العام المقبل

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تعد مجموعة Apple AirPods واحدة من أكثر سلاسل سماعات الأذن اللاسلكية شهرة على مستوى العالم ، وتهيمن الشركة على السوق في هذا القطاع. تطلق الشركة بانتظام إصدارًا جديدًا من AirPods لتظل رائدة في السوق. ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الثاني من Apple AirPods Pro في وقت لاحق من هذا العام ولكن قبل ذلك ، ظهرت بعض التفاصيل الرئيسية حول علبة شحن مجموعة AirPods على الإنترنت.



وفقًا لآخر تقرير صادر عن المحلل مينغ تشي كو ، ستأتي جميع طرازات Apple AirPods مع علبة شحن بها منفذ USB Type-C للشحن. حتى الآن ، تقدم الشركة منفذ Lightning الخاص بها في علبة AirPods.



لم يُعرف بعد ما إذا كانت سماعة Apple AirPods Pro القادمة ، والتي من المتوقع أن تصبح رسمية في الأشهر المقبلة ، ستحتوي على منفذ USB-C أم لا. هناك شائعات تشير إلى أنها ستظل تدعم منفذ Lightning ، وأن شركة آبل قد تطلق حافظة مع USB-C العام المقبل لـ AirPods Pro.

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بالنسبة لأولئك غير المدركين ، من المتوقع أيضًا أن تقدم شركة آبل منفذ شحن USB-C على جميع طرز iPhone القادمة في عام 2023 ، إلى جانب جميع طرز iPad. هذا بسبب حكم الاتحاد الأوروبي بجعل USB-C منفذ الشحن القياسي لجميع الأجهزة.