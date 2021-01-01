موتورولا كشفت النقاب عن هاتفها الذكي الرائد ، Moto X30 Pro



Moto X30 Pro Moto X30 Pro

كشفت موتورولا النقاب عن هاتفها الذكي الرائد ، Moto X30 Pro ، إلى جانب Razr 2022 القابل للطي ، في الصين أمس. كما يمكننا أن نقول بالفعل من العنوان ، سوف يسجل Moto X30 Pro في التاريخ كأول هاتف ذكي يتم إطلاقه بكاميرا 200 ميجابكسل. كما أنه يوفر جميع المزايا الأخرى المطلوبة لتقديم تجربة متميزة ، لذلك دعونا أولاً نلقي نظرة على ورقة المواصفات الكاملة.



بدءاً من أهم ما يميز هذا الهاتف الذكي ، إعداد الكاميرا الثلاثية في الخلف. يأتي هاتف Moto X30 Pro مزودًا بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل ، والتي تستند إلى مستشعر Samsung HP1 الذي تم إطلاقه العام الماضي. إنه مستشعر 1 / 1.22 ، وحجم بكسل فعال 2.56 ميكرومتر ، ويدعم 16 في 1 binning لالتقاط صور بدقة 12.5 ميجابكسل. الكاميرا الأساسية لديها ما يصل إلى 8K @ 30FPS تسجيل الفيديو ودعم OIS.



الكاميرا التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل مدعومة بكاميراتين أخريين: كاميرا 50 ميجابكسل فائقة الاتساع مع 117 درجة FOV ودعم ماكرو 2.5 سم وكاميرا تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل مدعومة بمستشعر Sony IMX663 وتدعم التقريب البصري 2x. علاوة على ذلك ، تحصل على لوحة خلفية زجاجية مخملية AG مع حماية Gorilla Glass 5.

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في المقدمة ، تحصل على لوحة OLED منحنية مقاس 6.67 بوصة بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز على Moto X30 Pro. تتميز الشاشة هنا بدقة 2400 × 1080 بكسل ، ومعدل أخذ عينات باللمس الفوري 1500 هرتز ، ودعم مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100? ، و HDR 10+. علاوة على ذلك ، يمكن أن تصل إلى 1250 شمعة في المتر المربع من حيث ذروة السطوع ، وهو أمر رائع.ستجد أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل في المنتصف في المقدمة. يتمتع هاتف Moto X30 Pro بمزايا عندما يتعلق الأمر بالأداء ، وذلك بفضل شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 عالية المستوى أسفل الغطاء. قامت الشركة بخبز نظام تبريد VC ذو 11 بعدًا بقوة 19371 جرامًا. منطقة تبريد مم ، لذا يمكنك الاستمتاع بالألعاب على هذا الجهاز دون أي عوائق.تقترن مجموعة الشرائح هنا بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1. أيضًا ، يحصل الهاتف على طاقة من وحدة بطارية متواضعة تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير في الساعة ، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 125 وات. تدعي Moto أن 125 واط يمكنها شحن X30 Pro من 0 إلى 100? في أقل من 19 دقيقة. علاوة على ذلك ، يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي 10 واط ، وهو أمر مذهل.تم تسعير Moto X30 Pro بدءًا من 3699 يوان صيني في الصين لطراز 8 غيغابايت + 128 غيغابايت ، وبسعر 4199 يوان صيني لطراز 12 غيغابايت + 512 غيغابايت ، وسيكلف طراز 12 غيغابايت + 512 غيغابايت بـ 4،499 يوان صيني. يأتي الجهاز بلونين ، وهما الأسود و الأبيض ، وسيكون معروضًا للبيع اليوم في الصين. لا توجد حاليًا أي معلومات عن مدى التوفر العالمي لـ X30 Pro ، لذا ترقبوا المزيد من المعلومات.