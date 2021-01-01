واتساب يمنح للمسؤولين القدرة على التحكم في من يمكنه الانضمام إلى دردشة جماعية

في الآونة الأخيرة ، تم رصد واتساب وهو يطور مجموعة من الميزات الجديدة لمنصته لتوسيع قائمة الميزات الخاصة به. الآن ، هناك ميزة أخرى تركز على الدردشة الجماعية قيد الاختبار تمنح المسؤولين القدرة على التحكم في من يمكنه الانضمام إلى الدردشة الجماعية.
بشكل ملحوظ ، وفقًا لـ WABetaInfo ، في أحدث إصدار من واتساب التجريبي ، هناك ميزة جديدة قيد التطوير والتي ، عند تمكينها ، تمنح المشرفين القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى الدردشات الجماعية. قبل بضعة أشهر ، أبلغنا أن واتساب كان يعمل على ميزة للسماح للمسؤولين بتحديد من يُسمح له بالانضمام إلى دردشة جماعية. في آخر تحديث لتطبيق واتساب التجريبي ، سنرى الميزة قيد التشغيل ونلقي نظرة خاطفة على كيفية وصولها.
حسب لقطة الشاشة المشتركة ، تتوفر هذه الميزة ضمن إعدادات المجموعة ، ويطلق على التبديل عنوان الموافقة على مشاركين جدد. لا يأتي التحديث التجريبي الجديد 2.22.18.9 من واتساب مع هذه الميزة. ومع ذلك ، تمكن الأشخاص في WABetaInfo من تشغيله بنجاح. علاوة على ذلك ، يتوقعون أيضًا أنه بمجرد تمكين هذه الميزة ، سترى قائمة بالطلبات المعلقة للانضمام إلى الدردشة الجماعية أسفل التبديل.
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