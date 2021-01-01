واتساب يمنح للمسؤولين القدرة على التحكم في من يمكنه الانضمام إلى دردشة جماعية

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في الآونة الأخيرة ، تم رصد واتساب وهو يطور مجموعة من الميزات الجديدة لمنصته لتوسيع قائمة الميزات الخاصة به. الآن ، هناك ميزة أخرى تركز على الدردشة الجماعية قيد الاختبار تمنح المسؤولين القدرة على التحكم في من يمكنه الانضمام إلى الدردشة الجماعية.



بشكل ملحوظ ، وفقًا لـ WABetaInfo ، في أحدث إصدار من واتساب التجريبي ، هناك ميزة جديدة قيد التطوير والتي ، عند تمكينها ، تمنح المشرفين القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى الدردشات الجماعية. قبل بضعة أشهر ، أبلغنا أن واتساب كان يعمل على ميزة للسماح للمسؤولين بتحديد من يُسمح له بالانضمام إلى دردشة جماعية. في آخر تحديث لتطبيق واتساب التجريبي ، سنرى الميزة قيد التشغيل ونلقي نظرة خاطفة على كيفية وصولها.



حسب لقطة الشاشة المشتركة ، تتوفر هذه الميزة ضمن إعدادات المجموعة ، ويطلق على التبديل عنوان الموافقة على مشاركين جدد. لا يأتي التحديث التجريبي الجديد 2.22.18.9 من واتساب مع هذه الميزة. ومع ذلك ، تمكن الأشخاص في WABetaInfo من تشغيله بنجاح. علاوة على ذلك ، يتوقعون أيضًا أنه بمجرد تمكين هذه الميزة ، سترى قائمة بالطلبات المعلقة للانضمام إلى الدردشة الجماعية أسفل التبديل.

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أيضًا ، من المتوقع أنه بعد تشغيل هذه الميزة ، سيتلقى مسؤولو المجموعة إشعارًا عندما يريد شخص ما الانضمام إلى دردشة جماعية. من الجيد إعطاء بعض الصلاحيات الفعلية للمسؤول لأنها ستساعد في إبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم عن المجموعة. لأن المشرفين سيكونون قادرين على تجنب البريد العشوائي وحماية خصوصية المستخدم. سيسمح هذا أيضًا للمسؤولين بالتحقق من أعضاء المجموعة للتحقق من صحة طلب الدردشة.