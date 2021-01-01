آبل تتوقع الحفاظ على مبيعات iPhone 14 وتطلب من الموردين إنتاج 90 مليون وحدة

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صورة الخبر: iPhone 14
iPhone 14

طلبت شركة آبل من مورديها تصنيع 90 مليون وحدة iPhone 14. تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإنتاج ما يقرب من 220 مليون جهاز iPhone في المجموع في عام 2022 وهو نفس مجموع العام الماضي. تأتي أحدث المعلومات من منشور بلومبرج الذي يستشهد بأشخاص على دراية بالموضوع. تعتمد آبل على الطلب من العملاء الأثرياء والمنافسة الأقل في سوق الهواتف الذكية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفقًا لتوقعات IDC ، من المتوقع أن ينكمش سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 3.5? في عام 2022 بعد أن انخفض السوق إلى 9? في ربع يونيو من هذا العام. تشير توقعات آبل إلى أنها واثقة من الصمود في وجه العاصفة. أدى أداء هواوي المخيب للآمال إلى إضعاف المنافسة في قطاع الهواتف الذكية المتميزة. بالإضافة إلى ذلك ، تنخفض أيضًا شحنات هواتف أندرويد.

حتى عام 2021 ، حافظت شركة آبل على أرقام مبيعات أجهزة iPhone الجديدة عند 75 مليون وحدة تقريبًا. في العام الماضي ، رفعت هدفها إلى 90 مليون وحدة تحسبًا لزيادة الطلب بسبب انخفاض COVD-19. ذكرت بلومبرج أن النسبة المئوية للارتفاع في مبيعات iPhone ستستمر في "الأرقام الفردية" على المدى القصير إلى المتوسط.

من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن أربعة طرز من iPhone 14 الشهر المقبل. يقال إن المتغيرات الاحترافية ستأتي بتصميم جديد في المقدمة ، وكاميرا سيلفي محسّنة ، وكاميرا خلفية جديدة ، ومعالج A16 أسرع.

المصدر: tech1new

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