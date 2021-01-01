Oppo تعمل على جهازين جديدين قابلين للطي Find N Fold و Find N Flip للإصدار الدولي

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في أعقاب إصدار Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 من سامسونج ، هناك أخبار تظهر أن Oppo تعمل حاليًا على جهازين جديدين قابلين للطي ، من المقرر أن يصلوا في وقت لاحق من هذا العام. ولعل ما يجعل هذه الأخبار أكثر أهمية هو أن هذه الهواتف يمكن أن تشهد إصدارًا دوليًا. أصدرت شركة Oppo سابقًا Find N ، وعلى الرغم من أن الجهاز تلقى إشادة كبيرة ، إلا أنه لم يصنع خارج الصين.



وفقًا لـ Pricebaba ، من المرجح أن تتميز أجهزة Oppo القابلة للطي القادمة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1. على الرغم من كونها مثيرة ، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذه الأجهزة ، حيث ظهرت سابقًا على موقع الويب الخاص بمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ، والذي يحمل العلامة التجارية Oppo Find N Fold و Oppo Find N Flip.



سيكون Find N Fold جهازًا يشبه الجهاز اللوحي ، بينما سيكون Find N Flip عبارة عن هاتف صدفي. مع ألقاب مثل هذه ، من الواضح أن Oppo تتطلع إلى منافسة سامسونج ، الشركة الرائدة حاليًا في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي.

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على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة نوع الهاتفين Find N Fold و Find N Flip ، إلا أن الخيارات الجديدة في السوق قد تعني منافسة جديدة. ربما مع شعور سامسونج بقليل من الضغط من منافسيها ، فقد تتخذ في الواقع خطوات لدفع هذا النوع القابل للطي للأمام ، كما فعلت عندما أصدرت Galaxy Z Fold الأصلي قبل بضع سنوات.