يمكن لأي شخص اكتشاف التزييف العميق بسهولة في مكالمات الفيديو



التزييف العميق التزييف العميق

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي من المحتالين الذين ينتحلون شخصية شخص آخر باستخدام التزييف العميق في المقابلات للحصول على وظائف تكنولوجيا المعلومات عن بعد. في حين أن الغرض من هذه الإجراءات لا علاقة له بالحصول على الوظيفة ، إلا أنه يمثل مشكلة أمنية جديدة.



اكتشف الباحثون الآن طريقة بسيطة بشكل مدهش لاكتشاف التزييف العميق في مكالمات الفيديو. تمت مشاركة الاختراق بواسطة Metaphysic.ai ، وهي شركة ناشئة مقرها لندن. استخدمت الشركة DeepFaceLive ، وهو تطبيق فيديو مزيف شهير ، لتحويل متطوع إلى مشاهير مختلفين. كانت معظم عمليات الانتحال مثيرة للإعجاب عند عرضها من الأمام. ولكن بمجرد قلب الوجوه 90 درجة كاملة ، تشوهت الصور ، وانكسرت التعويذة.



يعتقد الفريق أن العيوب تظهر لأن البرنامج يستخدم عددًا أقل من النقاط المرجعية لتقدير وجهات النظر الجانبية للوجوه. هذا يفرض على الخوارزمية غير قادرة على تخمين الشكل الذي ستبدو عليه. لذا فإن الحيلة البسيطة لاكتشاف التزييف العميق في الوقت الفعلي هي أن تطلب من المشتبه به أن يقلب وجهة إلى جانبه.

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كما يوضح الفريق ، فإن معظم أنظمة التزييف العميق لا تعمل بشكل جيد في سيناريوهات الزاوية الحادة. وذلك لأن معظم النقاط المرجعية المستخدمة بواسطة خوارزمية التعرف على الوجه يتم تعيينها في مقدمة الوجه. وهكذا ، عندما يظهر شخص ما جانبه من وجهه في ملف التزييف العميق ، يبدأ في الضياع.تعتبر حزم المحاذاة ثنائية الأبعاد النموذجية أن عرض الملف الشخصي مخفي بنسبة 50? ، مما يعيق التعرف ، بالإضافة إلى التدريب الدقيق والتركيب اللاحق للوجه. كثيرًا ما "تنتقل" معالم الملف الشخصي التي تم إنشاؤها إلى أي مجموعة بكسل محتملة قد تمثل "عينًا مفقودة" أو تفاصيل وجه أخرى محجوبة في عرض الملف الشخصي: "هناك تقنية أخرى تقترحها Metaphysic لتحديد التزييف العميق وهي أن تطلب من الشخص الذي نجري معه مكالمة فيديو أن يحرك يده أمام وجهه. هذا "يخلق موقفًا حرجًا للنموذج ، والذي من المحتمل أن يظهر زمن انتقال ضعيف وجودة التراكب على الوجه المزيف العميق:"على الرغم من أنه يمكن تقوية هذه النقاط الضعيفة ، إلا أنها تتطلب الكثير من العمل. في الوقت الحالي ، يمكنك أن تطلب من شخص ما أن يدير رأسه 90 درجة أو يلوح بيده للكاميرا للعثور على المحتالين.