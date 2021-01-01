يمكن لأي شخص اكتشاف التزييف العميق بسهولة في مكالمات الفيديو

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي من المحتالين الذين ينتحلون شخصية شخص آخر باستخدام التزييف العميق في المقابلات للحصول على وظائف تكنولوجيا المعلومات عن بعد. في حين أن الغرض من هذه الإجراءات لا علاقة له بالحصول على الوظيفة ، إلا أنه يمثل مشكلة أمنية جديدة.
اكتشف الباحثون الآن طريقة بسيطة بشكل مدهش لاكتشاف التزييف العميق في مكالمات الفيديو. تمت مشاركة الاختراق بواسطة Metaphysic.ai ، وهي شركة ناشئة مقرها لندن. استخدمت الشركة DeepFaceLive ، وهو تطبيق فيديو مزيف شهير ، لتحويل متطوع إلى مشاهير مختلفين. كانت معظم عمليات الانتحال مثيرة للإعجاب عند عرضها من الأمام. ولكن بمجرد قلب الوجوه 90 درجة كاملة ، تشوهت الصور ، وانكسرت التعويذة.
يعتقد الفريق أن العيوب تظهر لأن البرنامج يستخدم عددًا أقل من النقاط المرجعية لتقدير وجهات النظر الجانبية للوجوه. هذا يفرض على الخوارزمية غير قادرة على تخمين الشكل الذي ستبدو عليه. لذا فإن الحيلة البسيطة لاكتشاف التزييف العميق في الوقت الفعلي هي أن تطلب من المشتبه به أن يقلب وجهة إلى جانبه.
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