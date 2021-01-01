كشفت Anker النقاب عن شاحن PowerCore 24K المحمول بقدرة شحن سريعة 140 وات. الجهاز الجديد مزود ببطارية 24000 مللي أمبير يمكن شحنها وكذلك استخدامها لشحن الأجهزة الأخرى بسرعة شحن 140 وات. يأتي PowerCore 24K المحمول مع تحسينات كبيرة عن سابقه وهو متاح بالفعل عند الطلب.
يعمل Anker PowerCore 24K وفقًا لهندسة Power Delivery 3.1. لقد تجاوزت طاقة الشحن القصوى السابقة بمقدار 40 واط ، من سرعتها السابقة 100 واط. يوجد منفذا USB-C يمكنهما إخراج شحن بقوة 140 وات في نفس الوقت بينما يتم شحن منفذ USB-A بقدرة 18 وات.
يعتمد بنك الطاقة الجديد على تقنية GaN 3 المستخدمة في أجهزة شحن GaNPrime الحديثة من Anker. توفر هذه التقنية تحويل AC-DC أكثر كفاءة وإخراج طاقة أعلى. توفر التقنية أيضًا جهاز شحن أكثر إحكاما وفعالية في درجة الحرارة.
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