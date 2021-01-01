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كشفت Anker النقاب عن شاحن PowerCore 24K المحمول بقدرة شحن سريعة 140 وات. الجهاز الجديد مزود ببطارية 24000 مللي أمبير يمكن شحنها وكذلك استخدامها لشحن الأجهزة الأخرى بسرعة شحن 140 وات. يأتي PowerCore 24K المحمول مع تحسينات كبيرة عن سابقه وهو متاح بالفعل عند الطلب.



يعمل Anker PowerCore 24K وفقًا لهندسة Power Delivery 3.1. لقد تجاوزت طاقة الشحن القصوى السابقة بمقدار 40 واط ، من سرعتها السابقة 100 واط. يوجد منفذا USB-C يمكنهما إخراج شحن بقوة 140 وات في نفس الوقت بينما يتم شحن منفذ USB-A بقدرة 18 وات.



يعتمد بنك الطاقة الجديد على تقنية GaN 3 المستخدمة في أجهزة شحن GaNPrime الحديثة من Anker. توفر هذه التقنية تحويل AC-DC أكثر كفاءة وإخراج طاقة أعلى. توفر التقنية أيضًا جهاز شحن أكثر إحكاما وفعالية في درجة الحرارة.

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يحتوي PowerCore 24K على شاشة رقمية ذكية تعرض معلومات الشحن. يوفر معلومات مثل سحب الطاقة لكل جهاز متصل وحالة الطاقة لبنك الطاقة ووقت إعادة الشحن. يقول Anker أنه يجب استخدام الشاشة عند الحاجة فقط للحفاظ على الطاقة المتاحة.تشمل الشواحن الأخرى التي أطلقتها Anker أيضًا Anker 747 GaNPrime مع شحن 150 واط من منفذ واحد. لا يحتوي Anker 747 GaNPrime على تقنية Power Delivery 3.1. الطاقة القصوى التي يمكن أن تأتي في وقت واحد من Anker 747 هي 100 واط.يمكنك شراء PowerCore 24K مباشرة من موقع Anker مقابل 149.99 دولارًا. لا تتضمن العبوة شاحن الجهاز أو كابل USB-C. يتطلب الجهاز شاحنًا قادرًا على PD 3.1 وكابل USB-C لتحقيق الشحن المحدد بقدرة 140 وات. ويمكنك شراء شاحن Anker 747 GaNPrime من موقع Anker مقابل 29 دولار امريكي من هنا.