تختبر جوجل طريقة لبدء بث الألعاب من نتائج البحث



جوجل جوجل

أحد الأشياء التي ستساعد في تعزيز اعتماد الألعاب السحابية هو تسهيل تشغيل اللعبة قدر الإمكان. ولهذا السبب، تختبر جوجل طريقة لبدء تشغيل شيء ما بنقرة واحدة من نتائج البحث، حتى لو لم يكن موجودًا على منصة Stadia الخاصة بالشركة.



تم رصد ذلك بواسطة Bryant Chappel من The Nerf Report، وعلى ما يبدو فإن الاختبار لا يمكّن الأشخاص فقط من إطلاق لعبة مباشرة على Stadia، ولكنه يعمل أيضًا مع Xbox Cloud Gaming و NVIDIA GeForce Now و Amazon Luna.



إذا كنت مسجلاً في الاختبار وقمت بالبحث عن لعبة على أحد هذه الأنظمة الأساسية (مثل Destiny 2 أو Halo Infinite)، فقد ترى زر تشغيل في لوحة المعلومات. سيؤدي النقر فوق ذلك إلى بدء تشغيل اللعبة أو نقلك إلى صفحة مقصودة على منصة البث المعنية.