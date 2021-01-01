تكشف شاومي عن Pilot Technology للقيادة الذاتية



Pilot Technology Pilot Technology

دخلت شاومي رسميًا صناعة السيارات الكهربائية في شهر مارس عام 2021، حيث خصصت 10 مليارات دولار لتطوير علامة تجارية جديدة تمامًا للسيارات، والتي تتخطى الآن مطبات السرعة التنظيمية في طريقها إلى شارع النجاح.



والآن، أعلن Lei Jun (الرئيس التنفيذي لشركة شاومي) عن أول تقرير مرحلي عن Xiaomi Pilot Technology.



Pilot Technology هي حل القيادة الذاتية المطور داخليًا بالكامل من شاومي، وقد خصصت الشركة 500 مليون دولار لإنشاء فريق البحث والتطوير وتطوير ما تسميه الجيل التالي من تقنيات القيادة الذاتية.

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وقامت شركة شاومي بتوظيف أكثر من 500 متخصص من جميع أنحاء العالم لفريق البحث والتطوير الخاص بها، وقد أكملت الشركة سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية على طول الطريق لضمان وصولها إلى أحدث التقنيات والتطورات.ووفقًا لـ Lei Jun، تستخدم تقنية شاومي المستقلة نهجًا متكاملًا تم تطويره داخليًا وتجاوز التقدم المحرز حتى الآن جميع التوقعات. كان نهج الشركة في حل المشكلات باستخدام هذه التكنولوجيا بسيطًا للغاية وفعالًا.لم ينته توظيف المتخصصين العالميين بعد، وتخطط الشركة لزيادة فريقها إلى أكثر من 600 عضو بحلول نهاية هذا العام. يتكون فريق البحث والتطوير حتى الآن من 50 خبيرًا في الصناعة، ويأتي أعضاء الفريق الأساسيون من أكثر الشركات شهرة في مجال الذكاء الاصطناعي.كانت إحدى التحركات الاستراتيجية لشركة شاومي هي شراء Shendong Technology، وهي شركة ناشئة مستقلة للقيادة، إذ أتاح ذلك للشركة الوصول إلى التكنولوجيا المطورة بالفعل مع اختراقات مثيرة للاهتمام ومنحها إمكانية الوصول إلى الخبرة والموهبة لفريق ST.