تستعرض تسريبات تصميم تحديث واجهة ColorOS 13



ColorOS 13 ColorOS 13

تستعد شركة Oppo لإطلاق تحديث ColorOS 13 بالتزامن مع الإصدار الثابت من تحديث Android 13 الذي ينطلق للأسواق العالمية قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول تحديث واجهة ColorOS 13.



حددت شركة Oppo يوم 18 من أغسطس للإعلان الرسمي عن تحديث ColorOS 13 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 13، واليوم تقدم التسريبات تفاصيل التحديث الجديد قبل الإعلان الرسمي.



أشارت التوقعات السابقة إلى أن Oppo ستقدم تحديث ColorOS 13 خلال حدث OnePlus Ace Pro الذي عقد مؤخراً، إلا أن Oppo أكدت على خططها لعقد حدث خاص قريباً للإعلان عن تحديث ColorOS 13.

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ومن المقرر أن تستهدف الشركة الأسواق العالمية بالحدث المقرر عقده في 18 من أغسطس بينما تقدم حدث أخر في السوق الصيني في 30 من أغسطس.وتوضح التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول تحديث ColorOS 13 والتي تشمل التغييرات الجديدة في رموز أو أيقونات التطبيقات والتي تأتي بتفاصيل أكثر دقة في الألوان الحيوية والتصميم المميز بإنحناء ثلاثي الأبعاد في الزوايا، وهو التصميم الذي يعرف من Oppo ب”Aquamorphic Aquatic”.كما كشفت تسريبات نشرت على منصة Weibo عن أن تحديث ColorOS 13 يأتي بالجيل الرابع من محرك “Quantum Animation” الذي يدعم المستخدم بتجربة أكثر سلاسة في التنقل في الشاشة الرئيسية، كما يرتكز التحديث بنسبة أكبر على تقنية الذكاء الإصطناعي لتعزيز حركة الإيماءات بتجربة اسرع وأكثر دقة.يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط Oppo لدفع التحديث الجديد ColorOS 13 لهواتف Find X5 و Find N في البداية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده خلال أيام.