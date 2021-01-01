تشارك لينوفو إعلان تشويقي تؤكد فيه على كفاءة نظام التبريد في Legion Y70

شاركت لينوفو إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلال على كفاءة نظام التبريد الجديد في هاتف الألعاب القادم Legion Y70.
تستعد شركة لينوفو قريباً لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد كشفت الإعلانات التشويقية عن بعض من مواصفات هاتف Legion Y70 القادم قبل الحدث المرتقب للإعلان الرسمي في 18 من أغسطس.
وتقدم لينوفو هاتف الألعاب Legion Y70 بنظام تبريد يتضمن غرفة بخار تشغل مساحة 5047 ملمًا مربعًا بسمك 0.55 ملم، من سماكة 0.8ملم في تصميم الهاتف بشكل عام دون الجزء البارز للكاميرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!