تشارك لينوفو إعلان تشويقي تؤكد فيه على كفاءة نظام التبريد في Legion Y70

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شاركت لينوفو إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلال على كفاءة نظام التبريد الجديد في هاتف الألعاب القادم Legion Y70.



تستعد شركة لينوفو قريباً لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد كشفت الإعلانات التشويقية عن بعض من مواصفات هاتف Legion Y70 القادم قبل الحدث المرتقب للإعلان الرسمي في 18 من أغسطس.



وتقدم لينوفو هاتف الألعاب Legion Y70 بنظام تبريد يتضمن غرفة بخار تشغل مساحة 5047 ملمًا مربعًا بسمك 0.55 ملم، من سماكة 0.8ملم في تصميم الهاتف بشكل عام دون الجزء البارز للكاميرة.

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أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Legion Y70 بإعدادات للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري.كما يضم نظام التبريد 10 طبقات التي تتضمن آلية تبريد أكثر كفاءة في الهاتف، حيث تؤكد لينوفو في الإعلان التشويقي على أن نظام تبريد الهاتف يحاكي الثلاجة.يذكر أن تصميم Legion Y70 يؤكد على أن الهاتف يأتي بتصميم قوي للألعاب، كما أنه يتوافق أيضاً مع المستخدم التقليدي، ومن المقرر أن يتضمن أزرار تشغيل للألعاب جانبية، إلى جانب رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 68W.