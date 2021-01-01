لعبة Alone in the Dark لأجهزة PS5 و Xbox Series X | S والحاسب الشخصي

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Alone in the Dark

أعلن الناشر THQ Nordic والمطور Pieces Interactive عن إعادة تشغيل Alone in the Dark، وهي سلسة ألعال كلاسيكية، إلى كل من أجهزة PlayStation 5 و Xbox Series X | S والحاسب الشخصي عبر Steam.

تعتبر هذه اللعبة هي أول لعبة رعب ثلاثية الأبعاد للبقاء على قيد الحياة (حصلت على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، كان يطلق عليها في البداية Lovecraftian، ولم يكن هناك اسم Alone in the Dark منذ عام 2015.

ستعرض اللعبة قصة من تأليف Mikael Hedberg، كاتب Soma and Amnesia: The Dark Descent، وتصميمات شخصيات من Guillermo del Toro. كما ستتضمن اللعبة شخصيات وأماكن وموضوعات من ثلاثية التسعينيات.

لا تزال تدور أحداثها في الجنوب الأمريكي في عشرينيات القرن الماضي وتضم أبطال اللعبة الأولى، إميلي هارتوود وإدوارد كارنبي، كشخصيات يمكن اللعب بها. ومع ذلك، تقول THQ Nordic إن كل الأعداء سيكونون جددًا.

المصدر: بوابه المتميز

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