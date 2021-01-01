تستعد موتورولا قريباً للإعلان عن هاتف Moto E22i

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صورة الخبر: Moto E22i
Moto E22i

رصد إصدار جديد من هواتف موتورولا في قاعدة بيانات FCC والذي يأتي بعنوان Moto E22i وهو أحد إصدارات الشركة منخفضة التكلفة.

قدمت موتورولا سلسلة هواتف Moto E في الأسواق بمواصفات تستهدف سوق الهواتف منخفضة التكلفة، واليوم تكشف التسريبات عن إصدار جديد من السلسلة بعنوان Moto E22i الذي أعتمد في FCC وTDRA إستعداداً للإعلان المرتقب.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر MySmartPrice على أن الهاتف رصد في قاعدة بيانات TDRA بنموذج رقم XT2239-19، كما رصد في منصة FCC بنماذج XT2239-9، وXT2239-20، وأيضاً XT2239-17.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، كما أوضحت قوائم FCC أن هاتف Moto E22i يدعم الإتصال بشبكات LTE، وWi-Fi بترددات 2.4 GHz و5 GHz، أيضاً يدعم الإتصال بتقنية البلوتوث.

كما ينطلق الهاتف لاحقاً بمحول، وسماعات، وكابل USB، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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