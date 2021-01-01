يكشف إعلان تشويقي عن نظارة Legion VR700 للواقع الإفتراضي

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صورة الخبر: نظارة Legion VR700
نظارة Legion VR700

كشف إعلان تشويقي جديد من لينوفو عن إصدار الشركة القادم من نظارات الواقع الإفتراضي Legion VR700، الذي يأتي بمنصة كوالكوم الجديدة مع تقنية “4K RealRGB”.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب في الحدث المقرر عقده في 18 من أغسطس، ولقد إستعرضت الإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن بعض من مواصفات هاتف الألعاب القادم Legion Y70.

واليوم تسلط أحدث الإعلانات التشويقية الضوء على إصدار الشركة القادم من نظارات الواقع الإفتراضي Legion VR700، حيث كشف الإعلان التشويقي عن تصميم النظارة، مع وحدات التحكم في الحركة.

من جانب أخر لم يوضح الإعلان التشويقي ما إذا كانت النظارة تتميز بتصميم لاسلكي أو أنها تتطلب الإتصال السلكي بالأجهزة أو الهواتف الذكية للعمل، كما تأتي النظارة بمعالج Snapdragon XR2.

أيضاً من المقرر أن تأتي نظارة Legion VR700 بتقنية “4K RealRGB” في الشاشة، ومن المتوقع أن تأتي بمعدل تحديث مرتفع، وتقنية 6DoF لتتبع حركة الرأس، مع دعم معايير iQUT 2.0، ومن المتوقع أن تدعم VR700 بث محتوى الألعاب بكفاءة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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