يكشف إعلان تشويقي عن نظارة Legion VR700 للواقع الإفتراضي

كشف إعلان تشويقي جديد من لينوفو عن إصدار الشركة القادم من نظارات الواقع الإفتراضي Legion VR700، الذي يأتي بمنصة كوالكوم الجديدة مع تقنية “4K RealRGB”.
تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب في الحدث المقرر عقده في 18 من أغسطس، ولقد إستعرضت الإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن بعض من مواصفات هاتف الألعاب القادم Legion Y70.
واليوم تسلط أحدث الإعلانات التشويقية الضوء على إصدار الشركة القادم من نظارات الواقع الإفتراضي Legion VR700، حيث كشف الإعلان التشويقي عن تصميم النظارة، مع وحدات التحكم في الحركة.
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