يأتي هاتف iQOO Z6 5G قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W



iQOO Z6 5G iQOO Z6 5G

تستعد شركة iQOO لإطلاق إصدار جديد من هاتف iQOO Z6 5G الذي يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.



قدمت iQOO للأسواق أكثر من إصدار من سلسلة هواتف Z6، حيث جاء هاتف iQOO Z6 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، بينما تميز هاتف iQOO Z6 4G بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ولقد أطلق هاتف iQOO Z6 5G الذي قدم للسوق الهندي بتقنية الشحن بقدرة 18W.



ولقد رصد هاتف iQOO الجديد بعنوان iQOO Z6x مع هاتف vivo X80 Lite 5G في قوائم منصة جوجل بلاي.

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من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات الإصدار الجديد من هاتف iQOO Z6 5G عدا دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج من سلسلة Snapdragon 7.