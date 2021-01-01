تعمل Honor على تطوير جهاز لوحي جديد بعنوان Honor Tab X8

أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Honor تعمل على تطوير جهاز لوحي جديد بعنوان Honor Tab X8، على أن يضم معالج Helio G80.
أنطلق جهاز Honor Tab X7 اللوحي للأسواق العام الماضي بشاشة IPS بحجم 8 إنش، وبطارية بقدرة 5100 mAh، ورقاقة معالج Helio P22T، حيث توفر الجهاز بنموذج Wi-fi وأخر يدعم أيضاً الإتصالات الخلوية LTE.
واليوم تكشف التسريبات عن تطوير الإصدار الجديد Honor Tab X8، على أن يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج Helio G80 من MediaTek، وهو معالج ثماني الأنوية يضم 2 من أنوية ARM Cortex-A75 بسرعة 2 GHz، و6 من أنوية ARM Cortex-A55 بسرعة 1.8 GHz 1.8 GHz بكرت شاشة ARM Mali-G52.
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