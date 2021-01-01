تعمل Honor على تطوير جهاز لوحي جديد بعنوان Honor Tab X8

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صورة الخبر: Honor Tab X8
Honor Tab X8

أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Honor تعمل على تطوير جهاز لوحي جديد بعنوان Honor Tab X8، على أن يضم معالج Helio G80.

أنطلق جهاز Honor Tab X7 اللوحي للأسواق العام الماضي بشاشة IPS بحجم 8 إنش، وبطارية بقدرة 5100 mAh، ورقاقة معالج Helio P22T، حيث توفر الجهاز بنموذج Wi-fi وأخر يدعم أيضاً الإتصالات الخلوية LTE.

واليوم تكشف التسريبات عن تطوير الإصدار الجديد Honor Tab X8، على أن يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج Helio G80 من MediaTek، وهو معالج ثماني الأنوية يضم 2 من أنوية ARM Cortex-A75 بسرعة 2 GHz، و6 من أنوية ARM Cortex-A55 بسرعة 1.8 GHz 1.8 GHz بكرت شاشة ARM Mali-G52.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي الجديد يأتي بدقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، بينما جاء Honor Tab X7 العام الماضي بشاشة IPS بحجم 8 إنش بدقة عرض 1280 في 800 بيكسل، بكثافة عرض 189 بيكسل لكل إنش.

كما جاء هذا الإصدار برقاقة معالج Helio P22T، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10، أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 5100 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

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