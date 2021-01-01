تسجل فولفو علامة EXC90 وبراءة تصميم لسيارة مستقبلية



فولفو فولفو

سجلت فولفو براءة تصميم جديدة وحقوق علامة تجارية في أوروبا تكشف عن سيارة مستقبلية من الشركة باسم “فولفو EXC90”.



تأتي العلامة التجارية من أجل “المركبات الكهربائية؛ السيارات البرية”. ويلاحظ أن تصميم سيارة فولفو القادمة يشبه XC90 من ناحية، ويحمل بعض سمات السيارة الاختبارية فولفو Recharge.



من ناحيتها لم تكشف فولفو عن أي معلومات بخصوص منتجها المستقبلي، ومع ذلك فقد يكون موعد إطلاق السيارة في وقت قريب.