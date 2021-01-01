تكشف بورش عن نسخة 911 Sally Special الفريدة

تعاونت كل من بورش وبيكسار لتصميم سيارة 911 فريدة من نوعها مستوحاة من سيارة سالي كاريرا من فيلم كارز الشهير.
في الواقع فإن 911 Sally Special، هي نسخة مخصصة من 911 GTS تتميز بطلاء Sally Blue Metallic الفريد الذي تم تطويره لهذا المشروع فقط، وبجنوط خاصة قمن 5 أذرع قياس 20 بوصة و21 بوصة في الأمام والخلف، ووفرت الشركة مجموعة من العجلات المخصصة للحلبات أيضاُ، وسيحصل مالك السيارة الوحيدة على كتاب مخصص لشرح مشروع السيارة إلى جانب ساعة فريدة لمشروع بورش 911 سالي.
غطى اللون الأزرق المزيد من التفاصيل في الداخل بما فيها المقاعد القماشية والتطريزات في جميع أنحاء السيارة وأطراف الكونسول الوسطي ومحيط ناقل الحركة، وحتى مفتاح السيارة. ووضعت بورش عبارة Sally Special 001/001 في العديد من الأنحاء لتوضيح أنها سيارة فريدة وغير مكررة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!