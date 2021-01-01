تكشف بورش عن نسخة 911 Sally Special الفريدة



911 Sally Special 911 Sally Special

تعاونت كل من بورش وبيكسار لتصميم سيارة 911 فريدة من نوعها مستوحاة من سيارة سالي كاريرا من فيلم كارز الشهير.



في الواقع فإن 911 Sally Special، هي نسخة مخصصة من 911 GTS تتميز بطلاء Sally Blue Metallic الفريد الذي تم تطويره لهذا المشروع فقط، وبجنوط خاصة قمن 5 أذرع قياس 20 بوصة و21 بوصة في الأمام والخلف، ووفرت الشركة مجموعة من العجلات المخصصة للحلبات أيضاُ، وسيحصل مالك السيارة الوحيدة على كتاب مخصص لشرح مشروع السيارة إلى جانب ساعة فريدة لمشروع بورش 911 سالي.



غطى اللون الأزرق المزيد من التفاصيل في الداخل بما فيها المقاعد القماشية والتطريزات في جميع أنحاء السيارة وأطراف الكونسول الوسطي ومحيط ناقل الحركة، وحتى مفتاح السيارة. ووضعت بورش عبارة Sally Special 001/001 في العديد من الأنحاء لتوضيح أنها سيارة فريدة وغير مكررة.

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تحافظ السيارة على محرك 911 كاريرا GTS القياسي سعة 3.0 ليتر ينتج 473 حصانًا و570 نيوتن-متر، ويدفع السيارة من 0-100 كم/س في 3.9 ثانية. وستبيع بورش السيارة في مزاد لاحقاً.