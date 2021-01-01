في مصر أوفر برايس ضخم على موديل 2022 من MG5



2022 MG5 2022 MG5

شهدت سيارة MG5 المتاحة في السوق المحلي تغيير في سعرها الرسمي، وذلك بسبب الأوفر برايس، والممثلة في مبلغ إضافي على السعر الرسمي للسيارة من وكيلها المحلي، ويفرضه الموزعين في مصر نظير تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل، حيث ارتفع سعر موديل 2022 من سيارة MG5، بقيمة 40 ألف جنيه إضافية كقيمة أوفر برايس غير رسمية على السيارة، وبذلك أصبح السعر التجاري لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر رسمي 325 ألف جنيه (يضاف 40 ألف جنيه أوفر برايس).



- فئة ثانية بسعر رسمي 350 ألف جنيه (يضاف 40 ألف جنيه أوفر برايس).

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- فئة ثالثة بسعر رسمي 370 ألف جنيه (يضاف 40 ألف جنيه أوفر برايس).جدير بالذكر أن هذه المشكلة ظهرت بسبب قلة المعروض من سيارات كثيرة في السوق المصري مع زيادة الطلب عليها، وبذلك فرض الموزعين على عملائهم أسعار إضافية نظير تسليمهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:الفئة الأولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- كمبيوتر رحلات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح أمامية هالوجين وخلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية.الفئة الثانية:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- مصابيح أمامية نهارية LED.- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.الفئة الثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح أمامية LED.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- فتحة سقف.- نظام كاميرات بزاوية 360 درجة حول السيارة.- مقاعد جلدية.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.جدير بالذكر أن محرك هذه السيارة يبلغ متوسط استهلاكه للوقود 47 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، وتقدم المنصور للسيارات هذا الموديل محليا بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).