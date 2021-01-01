بالفيديو : نتيجة هوندا أكورد 2022 في اختبارات الأمان الأمريكية



هوندا أكورد 2022 هوندا أكورد 2022

في اختبارات الأمان الأمريكية التي يجريها معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، استطاع موديل 2022 من سيارة هوندا أكورد بفئة سيدان أن يحصل على أعلى تقييم أمان من المعهد وهو تقييم Top Safety Pick+، حيث كانت نتائج السيارة كالتالي في هذه الاختبارات:



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب السائق.



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب الراكب الأمامي.

قد يعجبك أيضا...

- تقييم جيد في اختبار قوة تحمل سقف السيارة.- تقييم جيد في اختبار قوة أحزمة الأمان ومخادع الرأس.- تقييم ممتاز في اختبار الأنظمة التكنولوجية الخاصة بتفادي الاصطدامات الأمامية مع السيارات الأخرى أو المارة (أنظمة أساسية بالسيارة).- تقييم جيد/مقبول (حسب الفئة) في اختبار قوة المصابيح الأمامية.- تقييم جيد جدا في اختبار سهولة استخدام أحزمة الأمان الخاصة بمقاعد الأطفال.ويعتبر هذا التقييم ممتاز جدا بالنسبة لهذه السيارة، ويعكس اهتمام الشركة اليابانية بحصول هذا الموديل من السيارة على تقييم مناسب من المعهد الأمريكي الشهير في اختبارات الأمان للسيارات.شاهد الفيديو: