سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

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استقر سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 14-8-2022، على ارتفاعه على نفس الصعود الذي سجله في السوق المحلية قرب منتصف تعاملات يوم السبت.



أسعار الذهب اليوم، لم يتغير الصعود الذي تحقق بين جميع الأعيرة بالأمس وتراوح هذا الارتفاع ما بين 4.80 و5.5 جنيه للجرام.



تداولات سعر الذهب اليوم

سعر الذهب شهد عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات في سوق الذهب وزاد عيار 24 بمقدار 5.5 جنيه للجرام، وارتفع عيار 18 حوالي 4.8 جنيه للجرام.

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