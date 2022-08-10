تقفز أرباح "موانئ أبوظبي" الى 59 بالمئة في الربع الثاني

قفز صافي أرباح مجموعة موانئ أبوظبي، بنسبة 59 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 300 مليون درهم (ما يعادل نحو 82 مليون دولار)، على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وزيادة تكاليف التمويل والمخصصات.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الحصة التي تبلغ 22.32 بالمئة في أرامكس، والتي تم نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير الماضي، ساهمت بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وحققت موانئ أبوظبي زيادة بنسبة 35 بالمئة في إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى حوالي 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى أداء القطاع الرقمي، بحسب البيان.
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