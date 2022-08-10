تعرف على السيرة الذاتية لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم السبت، على تجديد الثقة في الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتخرج الدكتور علي المصيلحي في الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وفي عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة (Paris VI)، وفي عام 1980 حصل على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من (Ecole Poly Technique) بباريس.
وظل المصيلحي يعمل ب الكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وخلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991، وشغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاما وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية و البترول وكذلك العديد من القطاعات الصناعية، كما أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!