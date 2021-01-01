مشروبات وأطعمة لتحسين الحالة النفسية والجسدية



أطعمة لتحسين الحالة النفسية والجسدية أطعمة لتحسين الحالة النفسية والجسدية

يعلم الجميع أن الأطعمة التي نأكلها تؤثر على صحتنا الجسدية والنفسية ، لكن هل تعلم أنها يمكن أنها تؤثر أيضًا على صحتك العقلية؟



لسنوات ، لم يعترف المجال الطبي بالصلة بين المزاج والطعام، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكر بالقلق والاكتئاب ، في حين تم الإبلاغ عن أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة - تقلل من الشعور بالاكتئاب.



الأطعمة المفيدة لجسمك مفيدة أيضًا لعقلك! إليك 10 أطعمة يمكن أن تعزز صحتك العقلية:

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1- سمك السلمون: تحتوي هذه السمكة على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تم ربطها بتقليل الاكتئاب وتعزيز التعلم والذاكرة.2- الدهون الصحية: يشمل ذلك زيت الزيتون وزيت جوز الهند والأفوكادو، تساعد هذه الدهون الصحية في دعم وظائف المخ والذاكرة والتركيز.3- دجاج وديك رومي: تحتوي هذه البروتينات الخالية من الدهون على التربتوفان - وهو حمض أميني يساعد جسمك على إنتاج السيروتونين، هذا يساعد عقلك على محاربة الاكتئاب والحفاظ على ذاكرة قوية.4- كل الحبوب: الحبوب الكاملة هي كربوهيدرات معقدة ، مما يعني أنها تمدنا بالطاقة والفيتامينات والمعادن والألياف، تندرج العديد من الأطعمة في هذه الفئة ، مثل الأرز البني والفشار والشوفان والفول، تعزز الحبوب الكاملة تدفق الدم إلى الدماغ ويمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب والقلق.5- التوت: يحتوي التوت الداكن مثل التوت الأسود والتوت والكرز على مادة الأنثوسيانين التي تساعد على تعزيز وظيفة الذاكرة، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن العنب البري يحسن التعلم والمهارات الحركية بشكل كبير.6- المكسرات :عتبر المكسرات مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، ويمكن أن تساعد في محاربة الاكتئاب، اللوز ، على سبيل المثال ، يحتوي على فينيل ألانين المعروف بمساعدة الدماغ على إنتاج الدوبامين، هذا ناقل عصبي يعزز الحالة المزاجية والتعلم والذاكرة.7- سبانخ:دعم الخضروات الورقية مثل السبانخ جهاز المناعة الصحي وتحتوي على حمض الفوليك ، والذي ثبت أنه يحارب أعراض الاكتئاب والأرق، احرص على تناول ما لا يقل عن ست حصص من الخضر الورقية في الأسبوع.8- الشوكولاته الداكنة:يحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة القوية والمنشطات الطبيعية مثل الكافيين التي تساعد على تعزيز التركيز وتعزيز الحالة المزاجية، لن تجد هذه الفوائد في شوكولاتة الحليب، الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 85? من الكاكاو أو أكثر هي الأكثر فائدة، بغض النظر، يجب تناول الشوكولاتة باعتدال، كل ما تحتاجه هو حوالي نصف أونصة إلى أونصة يوميًا.9- البروبيوتيك:يشمل ذلك الزبادي والكفير والتمبيه والخضروات المخللة. تحتوي هذه الأطعمة على بكتيريا صديقة مثل تلك التي تحدث بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي. يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تقليل القلق والتوتر .10- قهوة: الكافيين ، المنشط الرئيسي في القهوة ، يمنع الأدينوزين ، وهو مثبط للجهاز العصبي المركزي، يعتبر شرب ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا آمنًا لمعظم البالغين، تزيد القهوة بدون سكريات مضافة الانتباه واليقظة وتعزز مزاجك. اشربه باعتدال - الكثير من الكافيين يمكن أن يزيد من مشاعر القلق.تجنب اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والحبوب المكررة والحلوى والمعجنات ومنتجات الألبان عالية الدسم، هذه الأطعمة تجعلك أكثر عرضة للشعور بالقلق أو الاكتئاب، لا تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة مثل رقائق البطاطس والبيتزا ، لأنها مرتبطة بانخفاض مستويات السيروتونين، تخلص من المشروبات المحلاة بالسكر (مثل الصودا) التي لها صلة مباشرة بالاكتئاب.في كثير من الحالات ، أنت ما تأكله! اختر نظامًا غذائيًا يساعدك على الشعور بالراحة الجسدية والعقلية.