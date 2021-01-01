يدخل رجل موسوعة جينيس بعد تناوله 17 حبة فلفل حار فى دقيقة واحدة

حطم رجل الرقم القياسي العالمي لتناوله أكبر عدد من فلفل الشبح الحار، إذ أكل 17 واحدة منها في دقيقة واحدة فقط، وكان الرجل هو نفسه صاحب الرقم القياسى السابق في تناول الفلفل، وقال فوستر: "إن محاولة التسجيل هذه تمثل تحديًا شخصيًا لمعرفة المدى الذي يمكنني من خلاله دفع نفسي وحبي للفلفل الحار"، وفقًا لموقع نيويورك بوست.
سجل رجل سان دييجو بولاية كاليفورنيا الرقم القياسي بعد أن دفع 17 حبة من الفلفل الحار Jolokia Bhut إلى حلقه، ويعتبر فلفل بوت جولوكيا الفلفل الحار أحد أكثر أنواع الفلفل سخونة في العالم، حيث يحتوى على مليون وحدة سكوفيل هيت، وفقًا لـ Pepper Geek.
تم تسجيل أحدث رقم قياسي عالمي لفوستر، في 14 نوفمبر 2021، في سان دييغو، كاليفورنيا، حيث شاهده المارة وهو يرتدي تيشرت يعبر عن حبه للفلفل الحار، وعندما لم يكن فوستر يسجل أرقامًا قياسية لتناول أكثر أنواع الفلفل سخونة، فإنه يقوم بعمل تجاري مع شركته الخاصة المسماة Inferno Farms - التي تبيع المنتجات الحارة والصلصة الحارة.
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