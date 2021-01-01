حجم السجادة بيفرق..أخطاء شائعة تجنب الوقوع فيها عند تغيير ديكور غرفة المعيشة..

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يرغب البعض في تغيير نظام غرفة المعيشة بين الحين والأخر، ولكن قد يرتكب البعض أخطاء تتسبب في إحداث فوضى، تتسبب في الشعور بالانزعاج وتفسد مظهر الغرفة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز الأخطاء التي ترتكب عند تغيير ديكور غرفة المعيشة، وفقًا لما ذكره موقع "insider".



أخطاء ترتكب عند تغيير ديكور غرفة المعيشة

شراء سجاد كبير أو صغير

شراء سجادة كبيرة أو صغيرة جدًا، يمكن أن يفسد مساحة الغرفة بأكملها، ولذلك يجب التأكد من أن السجاد متلائم مع الغرفة، فلا ينصح بسجاد كبير يجعل الغرفة تبدو أصغر كما أن السجاد الصغير يستدعى تقريب قطع الأثاث مما يتسبب في إحداث عدم توازن .



الأريكة بجانب الحائط

وضع الأريكة بجانب الحائط يجعل الغرفة تبدو أكبر، لكن وضع الأريكة في منتصف الغرفة، يجعلها تبدو أصغر وتمكن الأشخاص من التجول بداخلها.



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تطابق قطع الأثاثيتسبب تطابق قطع الأثاث داخل الغرفة المعيشة في الشعور بأنها بمثابة صالة عرض بأحد محلات الأثاث، لذلك ينصح باختيار قطع أثاث منفصلة ومتناسقة يجعل الغرفة تبدو أنيقة.الإضاءة المتعددة في غرفة المعيشةتوفير مجموعة من الإضاءات المتعددة، من الأخطاء التي ترتكب عند تغيير ديكور الغرفة، لهذا يفضل اختيار إضاءة لتأدية غرض معين مثل إضاءة للقراءة ووضع إضاءة مميزة على أرفف الكتب، أو على رف الموقد، أو فوق عمل فني لإنشاء طبقات من الإضاءة في غرفة المعيشة .وضع أشياء كبيرة على الأرففعندما يتعلق الأمر بالرفوف في غرفة المعيشة، يفضل تجنب وضع العديد من قطع الديكور كبيرة الحجم والتي تتسبب في الشعور بالازدحام والضيق.