حجم السجادة بيفرق..أخطاء شائعة تجنب الوقوع فيها عند تغيير ديكور غرفة المعيشة..

يرغب البعض في تغيير نظام غرفة المعيشة بين الحين والأخر، ولكن قد يرتكب البعض أخطاء تتسبب في إحداث فوضى، تتسبب في الشعور بالانزعاج وتفسد مظهر الغرفة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز الأخطاء التي ترتكب عند تغيير ديكور غرفة المعيشة، وفقًا لما ذكره موقع "insider".
أخطاء ترتكب عند تغيير ديكور غرفة المعيشة
شراء سجاد كبير أو صغير
شراء سجادة كبيرة أو صغيرة جدًا، يمكن أن يفسد مساحة الغرفة بأكملها، ولذلك يجب التأكد من أن السجاد متلائم مع الغرفة، فلا ينصح بسجاد كبير يجعل الغرفة تبدو أصغر كما أن السجاد الصغير يستدعى تقريب قطع الأثاث مما يتسبب في إحداث عدم توازن .
الأريكة بجانب الحائط
وضع الأريكة بجانب الحائط يجعل الغرفة تبدو أكبر، لكن وضع الأريكة في منتصف الغرفة، يجعلها تبدو أصغر وتمكن الأشخاص من التجول بداخلها.
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