فى نيوزيلندا بريطانى يروى قصة إنقاذه من هجوم القرش بمساعدة الدلافين

لطالما كانت السباحة مع الدلافين حلمًا للعديد من الرحالة المغامرين، لكن بريطانيًا مسافرًا حصل على أكثر مما ساوم عليه عندما غطس مع مجموعة من الدلافين قبالة سواحل نيوزيلندا لعبور مآثر آخر خارج المنطقة.
كان آدم ووكر من نوتنجهام يسبح مع الدلافين عندما ظهرت سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها ستة أقدام على بعد أمتار قليلة فقط، ما أثار الرعب في نفسه، إلا أن الدلافين تصرفت بطريقة غريبة من أجل حمايته، حيث شكلت حلقة حوله، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
قال آدم: "لقد نظرت إلى الأسفل ورأيت سمكة قرش تحتي على بعد أمتار قليلة". "حاولت ألا أصاب بالذعر لأن لدي هدفًا هو السباحة عبر بنجاح."
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