فى نيوزيلندا بريطانى يروى قصة إنقاذه من هجوم القرش بمساعدة الدلافين



ادم اثناء السباحة ادم اثناء السباحة

لطالما كانت السباحة مع الدلافين حلمًا للعديد من الرحالة المغامرين، لكن بريطانيًا مسافرًا حصل على أكثر مما ساوم عليه عندما غطس مع مجموعة من الدلافين قبالة سواحل نيوزيلندا لعبور مآثر آخر خارج المنطقة.



كان آدم ووكر من نوتنجهام يسبح مع الدلافين عندما ظهرت سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها ستة أقدام على بعد أمتار قليلة فقط، ما أثار الرعب في نفسه، إلا أن الدلافين تصرفت بطريقة غريبة من أجل حمايته، حيث شكلت حلقة حوله، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



قال آدم: "لقد نظرت إلى الأسفل ورأيت سمكة قرش تحتي على بعد أمتار قليلة". "حاولت ألا أصاب بالذعر لأن لدي هدفًا هو السباحة عبر بنجاح."

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ووضح آدم إن الدلافين شكلت حلقة واقية حوله عندما اقترب القرش مما أدى إلى حمايته من أي هجمات محتملة.قال لـ Marlborough Express: "أود أن أعتقد أنهم كانوا يحمونني ويوجهونني إلى الامان". "هذه السباحة ستبقى معي إلى الأبد."ونشر ووكر فيديو خلال سباحة الدلافين إلى جانبه في اللحظة التي قال إن قرشا اقترب منه على نحو مفاجئ.وأشار إلى أنه واجه أسماك قرش أثناء السباحة في مناسبتين أخريين، مرة أثناء وجوده في هاواي، وأخرى بقناة تسوغارو في اليابان، مضيفا أن أفضل طريقة عند مواجهة سمكة قرش هي عدم الذعر.