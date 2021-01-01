13 معلومة عن وزير الطيران الجديد | انفوجراف



وزير الطيران الجديد وزير الطيران الجديد



التعديل الوزاري الجديد .. يؤدي وزير الطيران الجديد الفريق محمد عباس حلمي،خلال ساعات اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن 13 وزيرًا جديدًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن التعديل الوزاري الجديد 2022، الذي جرى ظهر اليوم السبت، وشمل 13 حقيبة وزارية.



التعديل الوزاري الجديد.. وزير الطيران الجديد

ويتولى الفريق محمد عباس حلمي في التعديل الوزراي الجديد منصب وزير الطيران الجديد، خلفا للطيار محمد منار عنبة الذي تولى حقيبة الوزارة لفترة نحو 3 سنوات، عاصر خلالها قطاع الطيران المدني أسوأ أزمة عالمية أصابته على مدار تاريخه. أزمة جائحة كورونا الوبائية، التي كبدته خسائر قدرت بالمليارات وأثرت على حركة التشغيل بالمطارات المصرية ومطارات العالم، ومازالت توابعها مستمرة.



شمل التعديل الوزاري الجديد الذي جرى، اليوم، السبت، 13 حقيبة وزارية وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية بعد التشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

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وزير الطيران الجديد الفريق محمد عباس حلميوضمن التعديل الوزاري الجديد، جاء الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني، ليتولى حقيبة وزارة الطيران المدني، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات الجوية.الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الجديد، الذي جاء ضمن التعديل الوزاري الجديد، هو من مواليد 20 يناير 1961، وتخرج من الكلية الجوية عام 1982.وحصل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الجديد، الذي جاء في التعديل الوزاري الجديد، على بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة، وماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان، وأيضا على زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالإضافة إلى الدورة العليا لكبار القادة - اكاديمية ناصر العسكرية العليا.تدرج الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الجديد، الذي اختير في التعديل الوزاري الجديد، في الوظائف القيادية وصولًا إلى رئيس أركان القوات الجوية حتي قائد القوات الجوية.أما عن الميداليات والأوسمة، التي حصل عليها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الجديد، الذي جاء في التعديل الوزاري الجديد، حصل على نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط 25 ابريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952 .وحصل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الجديد، على ميدالية اليوبيل الفضى لنصـر اكتوبـر 73، ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجـوية، وميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة، ميدالية 25 يناير، ميدالية 30 يونيو، ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية، ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينـاء.قائمة التعديل الوزاري الجديدوشملت قائمة التعديل الوزاري التى وافق عليها مجلس النواب اليوم، كالتالي:هانى سويلم وزير الرى.خالد عبد الغفار وزارة الصحة.رضا حجازى وزيرا للتربية والتعليم.محمد أيمن عاشور وزارة التعليم العالى.سها سمير ناشد وزيرة الهجرة.احمد عيسى طه عيسى وزارة السياحة والآثار.احمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.الفريق محمد عباس هاشم وزير الطيران المدنى.حسن محمد شحاته وزير القوى العاملة.نيفين يوسف محمد وزيرة الثقافة.اللواء هشام عبد الغنى أمنه وزير التنمية المحلية.السيد محمود جمال عصمت وزارة قطاع الأعمال.اللواء محمد صلاح الدين وزارة الإنتاج الحربى.