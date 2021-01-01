عقب التعديلات الوزارية .. مصدر: لا يوجد حركة محافظين خلال الساعات المقبلة



لا يوجد حركة محافظين لا يوجد حركة محافظين





كشف مصدر مطلع حقيقة ما تناولته بعض التقارير الصحفية بشأن إجراء حركة محافظين واسعة خلال الساعات المقبلة، بعد أن جدد مجلس النواب في جلسته الطارئة التي عقدت ظهر اليوم، الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مع إجراء تعديلات وزارية في 13 حقيبة، وفي أعقاب انتهاء الجلسة، ربطت تقارير صحفية بين التعديلات الوزارية وحركة تغيير في المحافظين خلال الساعات المقبلة.





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حقيقة إجراء حركة محافظين جديدةوذكر المصدر لـ القاهرة 24، أن ما يثار بشأن حركة المحافظين غير دقيق، مشيرًا إلى أنه لا توجد تغييرات بين صفوف المحافظين خلال الساعات المقبلة.جدير بالذكر أن التعديلات الوزارية اليوم شهدت تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرًا للتعليم، والدكتور هاني سويلم وزيرًا للري، وخالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، ومحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي، والسفيرة سها جندي وزيرًا الهجرة، وأحمد عيسى وزيرًا السياحة، وأحمد سمير وزيرًا الصناعة، والفريق محمد عباس حلمي وزيرًا للطيران، وحسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرًا الثقافة، واللواء هشام آمنة وزيرًا التنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيرًا قطاع الأعمال العام،واللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي.وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، منذ قليل، على تجديد الثقة في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء التعديل الوزاري الجديد في 13 حقيبة وزارية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجلس النواب اليوم لعقد جلسة طارئة لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، وبالتزامن مع التعديل الوزاري الجديد، تصاعد الحديث حول حركة محافظين جديدة خلال الساعات المقبلة.وتتزايد الأنباء حول إجراء حركة محافظين خلال الأيام المقبلة؛ في أعقاب التغيير الوزاري، والإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي، وتهدف القرارات الجديدة إلى ضخ دماء جديدة، وتطوير الأداء الحكومي لتتماشي مع رؤية ومساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.وفي هذا الصدد كتب عضو مجلس نواب، منشورًا على صفحته عبر فيس بوك، يؤكد خلاله إجراء حركة تغييرات على مستوى المحافظين في أعقاب التغيير الوزاري الجديد، تشمل عددًا كبيرا من التنقلات، بين النقل من محافظة إلى أخرى، أو دخول أسماء جديدة لضخ دماء في شرايين المحافظات، إلى جانب تصعيد عدد من نواب المحافظين الشباب كمحافظين.