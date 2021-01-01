التعليم: التعديل الوزاري لن يؤجل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم ان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لن يتم تأجيلها ، حيث تبدأ في موعدها يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022



وأوضحت وازرة التربية والتعليم ان التعديل الوزاري الجديد لن يؤثر على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 المعلن مسبقا ، حيث ستسير الامور وفقا للخطط الموضوعة.





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جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022السبت 20 أغسطس 2022 : اللغة العربية (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ) + التربية الدينية (من 12:30 لـ 2 ظهرا )الاحد 21 اغسطس 2022 : اللغة الاجنبية الثانية ( من9 صباحا لـ 11 صباحا ) + التربية الوطنية ( من 11:30 صباحا لـ 1 ظهرا )الاثنين 22 اغسطس 2022 : الجبر والهندسة الفراغية ( من 9 صباحا لـ 11 صباحا )الثلاثاء 23 اغسطس 2022 : الاقتصاد (من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا) + الاحصاء ( من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا)الاربعاء 24 اغسطس 2022 : الفيزياء + التاريخ ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا )الخميس 25 اغسطس 2022 : اللغة الاجنبية الاولى (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا)السبت 27 اغسطس 2022 : الكيمياء + الجغرافيا ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا )الأحد 28 اغسطس 2022 : الديناميكا (من 9 صباحا لـ 11 صباحا)الاثنين 29 اغسطس 2022 : الجيولوجيا + علم النفس ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا) + التفاضل والتكامل (من 9 صباحا لـ 11 صباحا )الثلاثاء 30 اغسطس 2022 : الاحياء + الفلسفة (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ) + الاستاتيكا ( من 9 صباحا لـ 11 صباحا)وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاريالذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.وشملت التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية، جاءت كالتالي:د. رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم و التعليم الفني تصفيق في الجلسة العامةد. هاني سويلم وزيرا لموارد المائية و الريخالد عبد الغفار وزيرا للصحة و السكانمحمد ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات وزيرا للتعليم العالي و البحث العلميسها سمير مساعد وزير الخارجية وزارة الهجرة والمصريين بالخارجأحمد عيسى " البنك التجاري الدولي " وزارة السياخة و الاثارأحمد سمير وزيرا للتجارة و الصناعة تصفيق في الجلسة العامة