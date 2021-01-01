اعرف الكليات المتاحة ليك في تنسيق المرحلة الثالثة



تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة





ينتاب القلق الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على مجموع 50% بخصوص تنسيق الجامعات 2022 ، ويتساءلون هل توجد لهم فرص متاحة في أي كلية او معهد عالي في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.



لو جايب 60% هتلحق|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 الكليات المتاحة وموعد التقديم

تنسيق الجامعات 2022.. كليات قمة لطلاب الشعبتين من الثانوية العامة بالمرحلة الثانية

وبحسب تنسيق الكليات 2021 ، فإن تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق أتاحت العديد من الكليات والمعاهد العليا ، ونظرا لتشابه مجاميع الثانوية العامة هذا العام والعام الماضي وكذلك نسبة النجاح ، فإن هناك توقعات بتشابه الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثالثة.

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تنسيق الجامعات 2022وعليه فإن الحصول على مجموع 50% في نتيجة الثانوية العامة 2022، سيتيح للطالب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كليات ومعاهد عليا يمكنه الالتحاق بها.مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثةوكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 هو 205 درجة بـ نسبة 50% ، وهو ما يتيح بنسبة كبيرة للطلاب هذا العام الالتحاق بكليات وعاهد عليا في القاهرة والمحافظات نظرا لتشابه الكثير من المجاميع ونسبة النجاح.وتوجد الكثير من الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية العامة بعد حصولهم على مجموع 50% و51% ، إذا كان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مشابها لتنسيق المرحلة الثالثة العام الماضي ، ولعل أبرزها مايلي :تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 206.5معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 206.0تربية رياضية بنات جنوب الوادي 206.0معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 206.0معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 206.0تربية (طفولة) الوادي الجديد 206.0تربية رياضية بنين طنطا 206.0تربية نوعية فنية طنطا 206.0تربية رياضية بنات أسيوط 206.0العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 206.0تربية رياضية بنين أسوان 206.0تربية نوعية فنية المنصورة 206.0العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 206.0العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 206.0المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 206.0تربية نوعية مطروح 206.0المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 206.0التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0العالي خدمه إجتماعيه اسوان 206.0