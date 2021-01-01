اعرف الكليات المتاحة ليك في تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة
ينتاب القلق الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على مجموع 50% بخصوص تنسيق الجامعات 2022 ، ويتساءلون هل توجد لهم فرص متاحة في أي كلية او معهد عالي في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.
لو جايب 60% هتلحق|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 الكليات المتاحة وموعد التقديم
تنسيق الجامعات 2022.. كليات قمة لطلاب الشعبتين من الثانوية العامة بالمرحلة الثانية
وبحسب تنسيق الكليات 2021 ، فإن تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق أتاحت العديد من الكليات والمعاهد العليا ، ونظرا لتشابه مجاميع الثانوية العامة هذا العام والعام الماضي وكذلك نسبة النجاح ، فإن هناك توقعات بتشابه الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثالثة.
تنسيق الجامعات 2022
وعليه فإن الحصول على مجموع 50% في نتيجة الثانوية العامة 2022، سيتيح للطالب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كليات ومعاهد عليا يمكنه الالتحاق بها.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 هو 205 درجة بـ نسبة 50% ، وهو ما يتيح بنسبة كبيرة للطلاب هذا العام الالتحاق بكليات وعاهد عليا في القاهرة والمحافظات نظرا لتشابه الكثير من المجاميع ونسبة النجاح.
وتوجد الكثير من الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية العامة بعد حصولهم على مجموع 50% و51% ، إذا كان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مشابها لتنسيق المرحلة الثالثة العام الماضي ، ولعل أبرزها مايلي :
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 206.5
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 206.0
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 206.0
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 206.0
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 206.0
تربية (طفولة) الوادي الجديد 206.0
تربية رياضية بنين طنطا 206.0
تربية نوعية فنية طنطا 206.0
تربية رياضية بنات أسيوط 206.0
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 206.0
تربية رياضية بنين أسوان 206.0
تربية نوعية فنية المنصورة 206.0
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 206.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 206.0
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 206.0
تربية نوعية مطروح 206.0
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 206.0
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0
العالي خدمه إجتماعيه اسوان 206.0
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