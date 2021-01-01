فرصة أخيرة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

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تنسيق الجامعات 2022 …. تختم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية غدآ اعمال اختبارات القدرات لـ طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين فى الالتحاق بالجامعة.



وينتاب القلق الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين فى الدخول إلى اختبار القدرات ولكن يخشون من الامتحانات وأن يفشلوا فى اجتيازة الاختبار وبالتالي يفشلوا من دخول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وتضيع عليهم فرصة الالتحاق بيها.



جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة تواصل إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالجامعة لطلاب الثانوية العامة 2022.

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جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم ملتقى أعضاء هيئة التدريسوأضاف الديب، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن شرط القبول للدخول للجامعة هو اجتياز اختبار القدرات المؤهلة للالتحاق بـ الجامعات التكنولوجية، وأن يكون مجموع الطالب مطابقا لمتطلبات التنسيق.وأوضح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن تكلفة اختبارات القدرات 450 جنيها تدفع بمقر الجامعة قبل بدء الاختبار.وتابع إن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هو عبارة عن امتحان بابل شيت يتكون من نوعين من الأسئلة، أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ.والفت بأن الامتحان يتكون من 50 سؤالاً 10 أسئلة بنظام الصح والخطأ، و40 سؤالًا اختيار من متعدد، وأن الأسئلة تقيس مستوى الطالب فى الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.وأوضح أن أسئلة اللغة الإنجليزية تكون عبارة عن أسئلة فى قواعد اللغة، والأسئلة الرياضية تكون عبارة عن أسئلة فى بعض القوانين الرياضية والمسائل الرياضية البسيطة.جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيةوأشار رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى أن شروط النجاح فى اختبارات القدرات هو حصول الطالب على 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات شرط نجاح الطالب وحصوله على لائق.وشدد الدكتور هشام الديب على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة والمعروفة، من ارتداء الكمامة والبعد عن التجمعات لضمان سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح أن إلى أن اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجيا فى تنسيق الجامعات 2022، تتناول قياس قدرات الطالب في ثلاثة مجالات أساسية :أولا: اختبار اللغة الانجليزية:تشمل حروف الجر وأدوات الربط المصطلحات الأكثر استخداما وكذلك الأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.ثانيا: اختبار الرياضياتالنهايات ومبادئ التفاصيل و التكامل.قواعد الأسس والجذورالمجموعات (طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق )خصائص الأشكال الهندسية ( متوازي الأضلاع - المربع المستطيل المثلث المنحرف - الدائرة )محيط ومساحة كل من ( المربع = المستطيل الملل - المع - سبة المنحرف - الدائرة )أنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة.المتتابعات والأنماط المتزايدة والمتناقصة والأعداد الأولية والعربية والزوجية.حل المعادلات من الدرجة الأولى.النسبة والتناسب .علاقة الخط المستقيم مع الدائرة.متوسط مجموعة من الأعداد.ضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور.النسبة المئوية.ثالثا : اختبار الحاسب الآلي:1/ أنظمة التشغيل 10 windows 7- windows.2/ برنامج محرر النصوص Microsoft word بجميع اصداراته.3/ برنامج الجداول الحالية Microsoft Excel بجميع إصداراته.4/ برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.5/ برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.6/ شبكات الحاسب الآلى بمختلف أنواعها.7/ الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الانترنت.8/ تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي.9/ مقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية المرحلة الثانوية.شروط النجاح :1- شروط النجاح في اختبار قدرات الجامعات التكنولوجية حصول الطالب على نسبة 60 % من إجمالي درجات جميع الاختبارات ؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق .2- يعتبر الطالب لائق عند الحصول على ? ?? درجة من اجمالي 50 درجة .3- لا يوجد درجات رأفة نهائيا.4- ضرورة عدم تعديل أي نتائج على برنامج التصحيح الإلكتروني فى جهاز الحاسب الآلي نهائيآ.زمن الاختبار :ساعة واحدة ( يبدأ الاختبار الساعة 10.30 صباحآ) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا أيا كان السبب.عدد أسئلة الاختبار:يشمل الاختبار 50 سؤال ( اسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ ).يتم حساب درجات الاختبار المعرفي كالتالي :1/ 40 سؤال اختيار إجابة وحيدة × 1 درجة = 40 درجة.2/ 10 أسئلة صواب وخطا × ? درجة = 10 درجة.3/ اجمالي درجات الاختبار المعرفي = 50 درجة.