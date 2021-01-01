روسيا تتهم أوكرانيا بأن قبول قبولها المفاوضات مرهون بموافقة الغرب

أكد دميتري بيرمينوف عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع، أن كييف لن تقدم على المفاوضات مع روسيا دون إذن من الغرب، وأنها لو قبلت شروط روسيا، لحافظت على أوكرانيا وحياة الأوكرانيين.
وقال بيرمينوف إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي "يعتمد بشكل كامل على أمريكا وأوروبا" وهو "ليس شخصية مستقلة من حيث اتخاذ القرارات السياسية وينفذ كل ما يقولون له".
وأضاف: "الأمريكيون قالوا بصراحة تامة إنهم سيقاتلون حتى آخر أوكراني، وزيلينسكي ينفذ التعليمات التي يتلقاها من الخارج بالكامل... كل أفعاله تشير إلى ذلك".
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