

روسيا تتهم أوكرانيا روسيا تتهم أوكرانيا



أكد دميتري بيرمينوف عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع، أن كييف لن تقدم على المفاوضات مع روسيا دون إذن من الغرب، وأنها لو قبلت شروط روسيا، لحافظت على أوكرانيا وحياة الأوكرانيين.



وقال بيرمينوف إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي "يعتمد بشكل كامل على أمريكا وأوروبا" وهو "ليس شخصية مستقلة من حيث اتخاذ القرارات السياسية وينفذ كل ما يقولون له".



وأضاف: "الأمريكيون قالوا بصراحة تامة إنهم سيقاتلون حتى آخر أوكراني، وزيلينسكي ينفذ التعليمات التي يتلقاها من الخارج بالكامل... كل أفعاله تشير إلى ذلك".

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كما أكد بيرمينوف أن المفاوضات بين موسكو وكييف يمكن أن تنقذ حياة الكثيرين، وتابع: "كان على زيلينسكي أن يفعل ذلك منذ وقت طويل، وأن يلتزم بالشروط التي وضعتها روسيا. بالنسبة لأوكرانيا محادثات السلام تمثل وسيلة لإنقاذ حياة شعبها، وكان من الممكن أن ينقذ بلاده ومواطنيه ومقدرات البلاد".وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف ليس لديها حاليا أي دوافع لاستئناف المفاوضات مع موسكو، لأن التفاوض في ظل الظروف الحالية سيعني "هزيمة مؤكدة" لأوكرانيا وأوروبا.