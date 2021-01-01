داعية إسلامي: صاحب الأعمال الصالحة يصلح الله حاله ويرزقه بحياة كريمة



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الشخص الذي يعمل الأعمال الصالحة يصلح الله حاله ويرزقه بحياة كريمة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: «من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وسنزيد المحسنين».



وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «دي إم سي» مساء اليوم السبت، ان أعلى شيء يوم القيامة ليس أن يذهب الشخص للجنة، ولكنها رؤية الله، فسيحظى بهذا الشرف من العباد من يحسنون في الدنيا لله في العبادة فيؤدونها بزيادة ويحسنون لأنفسهم فيتجنبون المعاصي ويفعلون الطاعات وينقون قلوبهم من الحقد والحسد وأمراض القلوب، ويحسنون للناس بألا يؤذوهم قولا أو فعلا، مدللا على كلامه بقول الله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون).



وتابع: ، أن من يتخلق بخلق الإحسان «وهو من شعب الإيمان» في معاملة الناس، فسيزيده الله إحسانا وكرما ورزقا وفضلا ورحمة وعطايا ومنحا ورضا، مؤكدا أن الإحسان من أجمل وأعلى الصفات.

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قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الإيمان أن يثبت الله أقدامك، والله وعد من أمنوا وعملوا الصالحات بأنه سيستخلفهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكن لهم دينهم، وأن يشعروا بحلاوة وجمال الإيمان.وأضاف خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الإحسان هو خصلة من خصال الإيمان، موضحا أن هناك العديد من الأنماط للإحسان، وأن المُحسنين سيكافئهم الله بالحسنى، والحسنى هنا هى الجنة، بل سيكرمهم الله برؤيته ورضوانه.وتابع : الله قال عن المحسنين فى القرآن، وجوه يومئذ ناضرة لربها ناظرة، والله جعل ذلك مكافئة للمحسنين، الجنة ورؤيته، والإحسان كلمة بها شمول، لا يمكن أن تكون محسنا فى جانب وغير محسن فى جانب آخر، الإحسان يجب أن يشمل كل المعاملات".