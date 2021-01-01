داعية إسلامي: صاحب الأعمال الصالحة يصلح الله حاله ويرزقه بحياة كريمة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الشخص الذي يعمل الأعمال الصالحة يصلح الله حاله ويرزقه بحياة كريمة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: «من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وسنزيد المحسنين».
وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «دي إم سي» مساء اليوم السبت، ان أعلى شيء يوم القيامة ليس أن يذهب الشخص للجنة، ولكنها رؤية الله، فسيحظى بهذا الشرف من العباد من يحسنون في الدنيا لله في العبادة فيؤدونها بزيادة ويحسنون لأنفسهم فيتجنبون المعاصي ويفعلون الطاعات وينقون قلوبهم من الحقد والحسد وأمراض القلوب، ويحسنون للناس بألا يؤذوهم قولا أو فعلا، مدللا على كلامه بقول الله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون).
وتابع: ، أن من يتخلق بخلق الإحسان «وهو من شعب الإيمان» في معاملة الناس، فسيزيده الله إحسانا وكرما ورزقا وفضلا ورحمة وعطايا ومنحا ورضا، مؤكدا أن الإحسان من أجمل وأعلى الصفات.
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