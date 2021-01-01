بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيكة البرتقال والجبن



كيكة البرتقال والجبن كيكة البرتقال والجبن





كيكة البرتقال والجبن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لألإراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة البرتقال والجبن بأسهل الخطوات.

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مقادير كيكة البرتقال والجبنكوب و نصف من الدقيقنصف ملعقة صغيرة بيكنج باودرنصف ملعقة صغيرة بيكنج صوداكوب ونصف من السكر150 جرام زبدة3 بيضفانيلياربع كوب عصير برتقالملعقة كبيرة برش برتقال1 ملعقة كبيرة برش ليمونكوب و نصف من جبن كريميسكر بودره للوجهطريقة تحضير كيكة البرتقال والجبننخفق الزبدة و السكر جيدانضيف البيض و الفانيلا و نخفقنضيف برش البرتقال و الدقيق مع البيكنج صودا و البيكنج باودر و نخلطهمنضيف عصير البرتقال و نخلط حتى يتجانس الخليطنسكب الخليط في صينية الكيك المدهونة و ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقةنترك الكيك ليبردنخلط الجبن مع السكر البودرة جيدا ثم نغلف به الكيك و تقدم بالهنا و الشفا