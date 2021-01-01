بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيكة البرتقال والجبن

كيكة البرتقال والجبن
كيكة البرتقال والجبن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لألإراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة البرتقال والجبن بأسهل الخطوات.
مقادير كيكة البرتقال والجبن
كوب و نصف من الدقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب ونصف من السكر
150 جرام زبدة
3 بيض
فانيليا
ربع كوب عصير برتقال
ملعقة كبيرة برش برتقال
1 ملعقة كبيرة برش ليمون
كوب و نصف من جبن كريمي
سكر بودره للوجه
طريقة تحضير كيكة البرتقال والجبن
نخفق الزبدة و السكر جيدا
نضيف البيض و الفانيلا و نخفق
نضيف برش البرتقال و الدقيق مع البيكنج صودا و البيكنج باودر و نخلطهم
نضيف عصير البرتقال و نخلط حتى يتجانس الخليط
نسكب الخليط في صينية الكيك المدهونة و ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة
نترك الكيك ليبرد
نخلط الجبن مع السكر البودرة جيدا ثم نغلف به الكيك و تقدم بالهنا و الشفا
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