العزلة الاجتماعية والوحدة تصيبك بهذه الأمراض



العزلة الاجتماعية والوحدة العزلة الاجتماعية والوحدة



قد تكون الإصابة بـ السكتة الدماغية أو النوبات القلبية مهددة للحياة، هذان هما من الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم.



بينما تتميز السكتة الدماغية بضعف الذراع وتدلى الوجه وصعوبة الكلام ، يمكن أن تسبب النوبة القلبية انزعاجًا في الصدر وألمًا في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم وضيقًا في التنفس وعلامات أخرى بما في ذلك العرق البارد والغثيان والدوخة.



من أجل منع هذين المرضين القاتلين الصامتين ، يجب أن يكون المرء على دراية بجميع عوامل الخطر المرتبطة بهذا المرض.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية هي ارتفاع ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والسكري والتدخين والتعرض للتدخين السلبي والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني.

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أسباب السكتة الدماغية أو النوبة القلبيةغالبًا ما يطلق على السكتات الدماغية والنوبات القلبية اسم "القاتلة الصامتة"، وذلك لأن كلا المرضين لا يظهران دائمًا علامات أو أي أعراض مبكرة ، مما يتسبب في الإهمال ويؤدي إلى الوفاة، في كثير من الأحيان لا تظهر الأعراض على الأشخاص عادةً إلا بعد فوات الأوان ، وفي حالات معينة ، يخطئ الأشخاص في تشخيص الأعراض أو يخطئون في تشخيصها على أنها أمراض حميدة أخرى.العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ونوبة قلبيةوفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، يمكن أن تزيد العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية بنسبة 30 بالمائة.وجدت الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، أن هذين العاملين يمكن أن يكونا تنبؤات "مهمة" للأمراض.وقالت كريستال وايلي سين ، رئيسة لجنة الكتابة ، التي قادت الدراسة ، "على مدى أربعة عقود من البحث أثبتت بوضوح أن العزلة الاجتماعية والوحدة يرتبطان بنتائج صحية ضارة.وتضيف: "نظرًا لانتشار الانفصال الاجتماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، فإن تأثير الصحة العامة كبير جدًا".من هم الأكثر عرضة للخطر؟وفقًا لمؤلفي الدراسة ، يبدو أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يزدادان مع تقدم العمر بسبب عوامل تشمل فقدان أحد الأحباء والتقاعد.ومع ذلك ، تشير الدراسة إلى أنه في حين أن كبار السن كانوا أكثر عرضة للخطر ، فإن الشباب كانوا أيضًا معرضين لخطر الشعور بالوحدة.وفقًا لمسح أجرته جامعة هارفارد ، فإن أعضاء الجيل Z ، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا ، يعتبرون الجيل الأكثر وحدة.قيل أن هذا نتيجة لانخراط أقل في الأنشطة الاجتماعية الهادفة وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفقًا للباحثين ، يجب التعامل مع العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة بجدية أكبر حيث يمكن أن تكون عوامل خطر قوية للإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.قال سين: "هناك حاجة ملحة لتطوير وتنفيذ وتقييم البرامج والاستراتيجيات للحد من الآثار السلبية للعزلة الاجتماعية والوحدة على القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ ، وخاصة بالنسبة للسكان المعرضين للخطر."اقترح الباحثون كذلك أنه يجب على المهنيين الطبيين "سؤال المرضى عن تكرار نشاطهم الاجتماعي وما إذا كانوا راضين عن مستوى تفاعلهم مع الأصدقاء والعائلة".