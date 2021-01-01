خفض درجة حرارة المنزل بحيل رخيصة

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خفض درجة حرارة المنزل


يرغب الجميع فى الاستمتاع بجو ملئ بالصقيع فى الصيف وخفض درجة حرارة المنزل ولكن البعض قد لا يمتلك جهاز تكييف .. فكيف نحصل على طقس الربيع داخل المنزل بتكلفة بسيطة؟

قدم موقع “ familyhandyman ” عدة حيل ابسيطة التى تساعد فى خفض درجة حرارة المنزل دون استخدام التكييف

مراوح عكس الساعة

شغل مروحة السقف في اتجاه عكس عقارب الساعة لسحب الهواء البارد لأعلى ويمكنك تشغيل الشفاط فى الصيف لطرد الهواء الدافئ المتصاعد إلى الجزء الخارجي من منزلك.
غلق الستائر
إذا كانت لديك نوافذ تتلقى ضوء الشمس المباشر في أي جزء من اليوم فستستفيد من إبقاء الستائر مغلقة أو الستائر مسدودة فى تبريد المنزل، افعلها على الأقل في الجزء الأكثر إشراقًا من اليوم.

تغطية الزجاج
تغطية الزجاج أحد الحلول السريعة والسهلة للحفاظ على برودة منزلك هو تغطية الزجاج تماما فى النهار أو تطبيق غشاء زجاجي عاكس مما يساهم فى خفض درجة حرارة المنزل
أوراق النبات
احرص على زراعة أشجار الظل والنباتات حول المنزل مما يساعد فى خفض درجة حرارة المنزل
افتح النوافذ ليلا
افتح نوافذك ليلاً للسماح للنسيم بالدخول وخفض درجة حرارة المنزل وسوف يدور الهواء الأكثر برودة طوال الليل داخل غرفتك وسيخفض الحرارة فى النهار.

المصدر: موقع “ familyhandyman ”

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